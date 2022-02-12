Тысячи просмотров и звонков. Что стало с "двушкой-пушкой", которую продают в Краснодаре

Вадим Этман хотел продать квартиру, но пока получилось только хайпануть. Фото: vadimetman

«Моя двушка - это пушка» - без ложной скромности заявил краснодарский ведущий Вадим Этман. Мужчина пару месяцев безуспешно пытался продать недвижимость. Объявление на популярном сайте регулярно продлевалось, но покупатели все не клевали.

- Я пишу музыку и песни. Несколько месяцев назад выложил квартиру на «Авито». Как-то сидел, писал трек, и подумал, может быть, что-то о квартире будет. Текст накидал минут за десять. Рассказал друзьям. Я думал снять профессионально, но потом решил, что людям нужна какая-то простота, прошёл уже тот век, когда всё должно быть вылизано, идеально, лучше сделать по живому, поэтому все снимали на телефон, - рассказал Вадим о создании клипа.

Обнаженный мужчина привлек женское внимание. Фото: vadimetman

Клип выложил в своем аккаунте. За несколько часов ролик стал вирусным и распространился по многим городским пабликам. Правда, так и непонятно, что больше привлекло внимание – стандартная городская квартира или все же обнаженный мускулистый молодой человек в леопардовых семейниках. Впрочем, поклонниц можно расстроить. Вадим – человек женатый и с ребенком.

- Да, Тоня отлично отнеслась к идее и поддержала, - Вадим говорит, что супруга не стала подвергать цензуре содержание горячего видео с полуобнаженным супругом.

Прилипчивый мотивчик «двушки-пушки» принес молодому человеку всероссийскую известность. Шедевр даже заметил писатель Сергей Минаев. Он показал ролик в эфире своего YouTube-канала.

- Я считаю, что это реально очень крутой продукт и слоган месяца, - похвалил Минаев краснодарца.

Творчество Вадима заметил и известный писатель Сергей Минаев. Фото: скриншот видео

Впрочем, ни взрывной клип, ни тысячи просмотров, ни внимание селебрити, не принесли Вадиму желаемого результата. "Пушка-двушка" так и не нашла нового хозяина.

- Реальные покупатели еще не объявились, но люди пишут. Не скажу, чтобы активно, больше, конечно, информации поступает по рекламе других объектов. Предлагают отрекламировать машины, квартиры, - подытожил Вадим результаты.

Располагается двушка в одном из развивающихся новых краснодарских микрорайонов. Хозяин готов отдать ее за 7 млн рублей. Краснодарские риелторы разводят руками. Специалисты по продаже недвижимости считают, что в таких делах креатив неуместен. Люди при покупке недвижимости очень консервативны.

Однако, "двушка-пушка" пока не приглянулась ни одному покупателю. Фото: Avito

- Я сужу по своему опыту общения с людьми, которые хотят купить жилье. Такое объявление бы им не пришлось по вкусу. Это для очень узкого круга людей, которые должны быть на одной волне с продавцом, – рассказала Анна, работающая в городском агентстве недвижимости.

Но Вадим не огорчается, он уверен, что его "двушка-пушка" еще найдет своего покупателя. А еще он задумался об открытии рекламного агентства.