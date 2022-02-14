Собаку привязали к дереву и оставили умирать под Новороссийском

Бедолагу вызволили мужчины, которые случайно заметили пса в лесу. Фото: instagram.com/ivan519_

Человеческая жестокость порой не знает границ. Под Новороссийском живодеры привязали собаку к дереву и оставили умирать. Неизвестные буквально приковали пса, использовав для этого проволоку. Видно было, что собака пыталась освободиться самостоятельно. Но выбраться ей не удавалось - проволока только глубже врезалась в шею.

Скорее всего, пес провел там не один день. Без еды и с единственным шансом выжить, если кто-то обнаружит его в лесу. Несчастное животное спасли эндуристы из Абрау-Дюрсо, которые катались в горах в окрестностях Новороссийска.

Сколько просидел пес, неизвестно, но выбраться сам он не смог. Фото: instagram.com/ivan519_

Видео освобождения опубликовал в своих соцсетях один из спасителей Иван Козлов. На кадрах видно, что пес сильно ослаб и сначала очень боялся появления мужчин. Не исключено, что собака столкнулась с жестоким обращением со стороны хозяина.

Как рассказал Иван, во время поездки на мотоциклах они остановились вместе с приятелем, чтобы перекусить. Когда компания отправилась собирать дрова для костра, то увидела енота. Бедняга угодил в капкан, установленный охотниками. Мужчины вызволили его из плена. Как только зверек оказался на свободе, тут же дал деру. А тем временем компания туристов решила осмотреться - они пошли в противоположную сторону леса, где и наткнулись на несчастного пса.

После чудесного спасения собаку туристы забрали с собой. Фото: instagram.com/ivan519_

– Мы нашли собаку с петлей на шее. Она была привязана к дереву, - рассказал Иван. - Освободил пса, после чего я взял его на руки и принес к месту, где мы остановились. Там мы накормили, дали воды, после чего забрали домой. Животному повезло, что мы оказались в нужном месте, в нужное время.

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