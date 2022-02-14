Где гуляли туристы, плавают утки. Почему озеро в Абрау-Дюрсо может не вернуться в свои берега

Озеро Абрау выходит из берегов не первый раз. Фото: Юрий Озаровский

Эпичные кадры с разлившегося через край лазурного озера в Абрау-Дюрсо облетели интернет. Поселок, полюбившийся туристам за непередаваемые природные пейзажи, настигло настоящее стихийное бедствие. После небывалых снегопадов и дождей водоем увеличился в объеме и вышел из берегов.

- Такое иногда с нашим озером происходит. Но впервые мы не можем дождаться, чтобы оно вернулось в свои берега, - рассказывает "КП" - Кубань" глава администрации Абрау Ольга Котляр.

Такое, когда под воду ушла вся набережная, парк, уникальные объекты благоустройства, скульптуры, уже случалось с Абрау в 2019 году. Но постояв пару дней, вода схлынула. А местные власти сделали все, чтобы вернуть кубанскому Провансу (как называют Абрау туристы) столь же привлекательный вид.

Лазурные берега теперь размыты. Фото: Юрий Озаровский

- А в этом году такого не происходит. И мы ищем, в чем причина, - поясняет Ольга Котляр.

Для обследования сложившейся обстановки в Абрау приезжала комиссия из краевого минприроды. И есть уже версии, почему полноводному озеру будто некуда деваться и остается только выплеснуться за пределы.

- У водоема есть целая система дополнительных каналов-водосборников, все они ведут воду из озера в Черное море. Один из них - Южное озеро. Мы предполагаем, что дно этого озера покрылось плотным слоем ила. Поэтому воде просто некуда деваться, - говорит глава администрации.

Все произошло из-за дождей и снегопада. Фото: Юрий Озаровский

Сейчас специалисты-гидрологи ждут, когда уровень воды в озере понизится, чтобы убедиться в этом. Пока несколько дней он не снижался, но хотя бы и не рос.

- Видимо, будем углублять водоемы, которые ведет воду в море. А потом примемся и за ремонт того, что вода натворила, - добавляет Ольга Котляр.

Но пейзажи все равно выглядят волшебно. Фото: Юрий Озаровский

Ущерб от стихийного бедствия подсчитывать пока не берутся.