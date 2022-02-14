Главного врача больницы на Кубани суд отстранил от работы на год, а минздрав - навсегда. За что

Андрей Шаталин. Фото: пресс-служба администрации Темрюкского района

В Краснодарском крае случился прецедент. Суд дисквалифицировал на год главного врача районной больницы в Темрюке Андрея Шаталина.

Административное дело руководства лечебного учреждения рассматривал мировой суд.

- Шаталин А.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ (Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и ему назначено наказание в виде дисквалификации на срок 1 год, - пояснили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Проще говоря, главврач был отстранен от должности за невыполнение обязательств перед поставщиком. Он нарушил сроки оплаты медикаментов.

К слову, дисквалификация на год - самое мягкое наказание по этой статье. Однако минздрав не стал дожидаться окончания срока отстранения Андрея Шаталина и уволил его.

- В соответствии со статьей Трудового кодекса на основании постановления мирового судьи и решения Темрюкского районного суда приказываю уволить Шаталина А.В. в связи с дисквалификацией, исключающей возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, - говорится в приказе, подписанном главой ведомства Евгением Филипповым.

Как известно, Андрей Шаталин возглавлял больницу в Темрюке с 2018 года. Дальнейший его карьерный путь пока неизвестен.