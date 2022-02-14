Могли поймать раньше. Раскрыта тайна долгого задержания Чикатило, который убил двух детей в Краснодаре

Андрей Чикатило. Фото: музея ГУ МВД по Ростовской области.

Андрей Чикатило - один из самых безжалостных маньяков СССР. 14 февраля 1994 года его казнили - согласно приговору, его расстреляли. Жестокость зверя не знала границ - у серийного убийцы руки были буквально по локоть в крови. Потрошителя пытались поймать по всей стране. Но схватили лишь после того, как он зверски замучил 53 жертвы, среди которых были дети. Правда, мало кто знает, что человеческие жизни можно было сохранить, скрутив зверя раньше, когда он орудовал в Краснодаре.

Робкий тюфяк

Скромный учитель, робкий тюфяк в очках, держащий потертый портфель. Вряд ли кто-то обратит внимание на лысеющего мужичка, встретив на улице. Это сильно играло на руку Чикатило. Чего говорить, неказистая внешность сбивала с толку даже правоохранителей, которые долгое время не могли поверить, что это серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал.

1984-й год был одним из самых активных у потрошителя. Именно этот год стал самым кровавым в его биографии - он убил 15 человек. В одну из ночей участковый, дежуривший на автовокзале Ростова, заметил 47-летнего мужчину, который был в компании девушки. Они прилюдно устроили взаимные ласки, что вызвало недоумение у правоохранителя. Милиционер доставил его в отделение, где Андрей Чикатило рассказал, мол, в Ростове проездом. Вот только набор в чемоданчике командированного был весьма странным: банка с вазелином, веревка, мыло и нож.

Но маньяк сумел выкрутиться, объяснив вещи спецификой своей работы снабженца.

- Веревку использую для подвязывания разваливающейся коробки, а нож — для обрезки лишнего конца веревки, - как на духу говорил Чикатило. - А вазелин, ну понятное дело, для бритья. Вы же мужчины, поймете меня.

И ему поверили.

Во время следствия Чикатило охотно показывал, как убивал своих жертв.

Оставил кровавый след в Краснодаре

Не смогли поймать Чикатило и двумя годами ранее, когда он был проездом в Краснодаре. Именно здесь он убил двух детей.

25 июля 1982-го маньяк прибыл в города, откуда должен был добраться в санаторий Горячего Ключа - путевку выделили на предприятии. В зале ожидания аэропорта маньяк приметил 14-летнюю девочку из Новокузнецка. Она ждала посадки на самолет. Интеллигентного вида мужчина в очках сумел втереться в доверие к ребенку и уговорил ее на прогулку, где напал на школьницу.

Как станет известно позже, Чикатило хотел надругаться над девочкой. Но раздел ее, связал ей руки, но свое черное дело до конца не довел. Тогда, словно из мести, он убил подростка ножом. Тело ребенка нашли лишь 7 августа. А тем временем потрошитель был уже в Горячем Ключе, где искал очередную жертву.

Спустя неделю маньяк встретил 9-летнего мальчика в рейсовом автобусе, который следовал в Краснодар. Подросток ехал купаться на Кубань и не подозревал, что встретился с самым опасным убийцей Советского Союза. Чикатило буднично заговорил с мальчиком, предложил ему поехать поплавать в живописное и удобное место. Потрошитель привез ребенка в поселок Энем в Адыгее, завел в лес, где и расправился с ним. Одежду его Чикатило справил, а тело ребенка так и не нашли.

До ареста Андрея Чикатило мальчишка числился без вести пропавшим. А родные, думая, что ребенок утонул в реке в полицию не заявляли. Семья убитой девочки даже не предполагали, что она могла стать жертвой маньяка. В итоге, родственники детей не забили вовремя тревогу, что дало возможность Чикатило продолжать безнаказанно орудовать.

Но за убитых девочку и мальчика маньяк так и не ответил. Несмотря на то, что убийца сам сообщил о преступлениях, в общие материалы дела они не попали. Дело в то, что информация по факту убийства девочки в 1986 году была "утрачена" - расправа не «привязывалась» к зверствам Чикатило. А убийство мальчика не было официально доказано, хотя сам потрошитель полностью признал вину.