Гоняется за девочками, грозит расправой. Неадекватный мужчина кошмарит детей в Краснодаре

Мужчина преследовал девочек. Фото: скрин видео

Неадекватный мужчина появился в Восточно-Кругликовском районе Краснодара. Он нападает на девочек младших классов и пытается с ними уединиться. Многие из детей были напуганы и скрывали это от родителей. Но случай, который произошел 12 февраля, вынудил взрослых обратиться в полицию.

- Он сначала поймал 10-летнюю девочку на улице Трошева и начал ее зажимать, его спугнули. Потом попытался догнать другую девочку. Мы вызвали полицию. Дети испугались, он грозил расправой, - рассказывают очевидцы.

На место ЧП прибыл наряд ППС. Полицейские опросили взволнованных родителей, а потом нашли квартиру, где живет мужчина. Им оказался 37-летний психически больной.

- При допросе он вел себя неадекватно. Выяснилось, что он состоит на учете у специалистов. Живет один, - рассказал "КП" - Кубань" официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Полицейские вызвали бригаду медиков. Мужчину отвезли на лечение.

- Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято решение в рамках законодательства, - отметил Коноваленко.

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