В Краснодаре задержаны мужчины, зазывавшие ребенка в свой автомобиль

Задержаны мужчины, которые приставали к краснодарскому школьнику. Фото: пресс-служба УВД по г.Краснодару

В Краснодаре найдены и задержаны мужчины, которые приставали к мальчику в краснодарском поселке Индустриальном. Молодые люди заприметили ребенка в продуктовом магазине, предлагали купить ему чипсы и лимонад и зазывали в свой автомобиль. Школьник с трудом оторвался от назойливых преследователей, а дома все рассказал родителям, которые обратились в полицию.

- Сотрудниками уголовного розыска краснодарской полиции установлены личности троих молодых людей, которые на территории поселка Индустриальный преградили дорогу несовершеннолетнему местному жителю. Ими оказались уроженцы города Уфы Республики Башкортостан в возрасте от 21 до 24 лет, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко.

Мужчины осенью 2021 года переехали из Башкортостана в Краснодар, где сняли квартиру и стали зарабатывать себе на жизнь дизайном интернет-сайтов. Полицейским дизайнеры объяснили, что в момент общения с ребенком были пьяны, но не планировали совершать какие-либо противоправные действия в отношении мальчика.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. После будет принято законное процессуальное решение, а действиям мужчин будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства.