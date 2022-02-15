Двое мужчин погибли во время очистки трубы, по которой морская вода поступала в бассейн санатория Геленджика

Двое мужчин задохнулись опасным газом. Фото: Новости Геленджика

Трое водолазов проводили ремонт колодца с помощью мотопомпы в одном из санаториев курорта. Но завершить начатое не смогли. Двое мужчин отравились угарным газом. Бригада чистила водозабор, через который подается морская вода в бассейн санатория "Солнечный берег". По всей видимости, там скопился углекислый газ. Когда мужчины спустились внутрь, то сразу начали задыхаться.

- Два работника чистили трубу со стороны моря, один спустился в колодец. Когда двое вернулись на сушу, не увидели третьего. Заглянув в колодец, они обнаружили там два тела. Как в колодце оказался еще один человек, непонятно. Они, видимо, надышались отработанными газами, - прокомментировали в пресс-службе администрации Геленджика.

На место выехала бригада скорой помощи. Медики пытались вернуть к жизни мужчин, но не смогли. Третий водолаз доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Сейчас все обстоятельства гибели водолазов выясняют правоохранители. Следком проводит проверку.

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