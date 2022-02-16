Нецарские палаты. Двушку с небогатым ремонтом продают за шесть миллиардов в Краснодаре

Дорогая квартира находится в не самом богатом районе
Фото: ГОНЧАРОВ Валерий
В Краснодаре выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 6,3 млрд рублей. На данный момент это самая дорогая недвижимость в кубанской столице.
На сайте объявлений цена двушки указана. Фото: скриншот
И судя по ценнику, должна выглядеть, как царские палаты в Кремле. Но ни сусального золота, ни фресок ручной работы в интерьере не замечено.
Интерьеры квартиры нецарские. Фото: "Циан"
Без изысков, однозначно. Такой ремонт среднестатистической краснодарской семьи, которая наверняка еще и в кредит его делала, - говорит "КП" - Кубань" специалист по продаже недвижимости Елена Голуб. - Вид из окна тоже стандартный для Краснодара - окна соседнего дома. Элитным такой вряд ли назовешь.
Площадь хорошая, но не за эту цену. Фото: "Циан"
К слову, двушка по цене целого квартала в Краснодаре находится еще и не в самом престижном районе города - Прикубанском. Ее площадь тоже довольно скромная по нынешним меркам - 75 квадратных метров. Один санузел, бежевые тона, просторный холл. Симпатично. Но точно не по-царски.
Еще недавно этот округ и частью города сложно было назвать.
Фото: "Циан"
- В Прикубанке очень недорогие квартиры были, люди охотно сюда ехали, - продолжает риелтор.
Этот факт спровоцировал рост застройки района. Но таких дорогих квартир здесь еще не видели.
Фото: "Циан"
- Это вы продаете двушку за шесть миллиардов? - звоним по объявлению на сайте.
- Шесть миллиардов??? Наверное, нолик лишний, - спохватывается продавец на другом конце провода.
Фото: "Циан"
Впрочем, в течение дня нули в ценнике на квартиру остались на месте. Может, такой маркетинговый ход поможет больше обратить на себя внимание, чем интерьеры.
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