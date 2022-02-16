Нецарские палаты. Двушку с небогатым ремонтом продают за шесть миллиардов в Краснодаре

Дорогая квартира находится в не самом богатом районе Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

В Краснодаре выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 6,3 млрд рублей. На данный момент это самая дорогая недвижимость в кубанской столице.

На сайте объявлений цена двушки указана. Фото: скриншот

И судя по ценнику, должна выглядеть, как царские палаты в Кремле. Но ни сусального золота, ни фресок ручной работы в интерьере не замечено.

Интерьеры квартиры нецарские. Фото: "Циан"

Без изысков, однозначно. Такой ремонт среднестатистической краснодарской семьи, которая наверняка еще и в кредит его делала, - говорит "КП" - Кубань" специалист по продаже недвижимости Елена Голуб. - Вид из окна тоже стандартный для Краснодара - окна соседнего дома. Элитным такой вряд ли назовешь.

Площадь хорошая, но не за эту цену. Фото: "Циан"

К слову, двушка по цене целого квартала в Краснодаре находится еще и не в самом престижном районе города - Прикубанском. Ее площадь тоже довольно скромная по нынешним меркам - 75 квадратных метров. Один санузел, бежевые тона, просторный холл. Симпатично. Но точно не по-царски.

Еще недавно этот округ и частью города сложно было назвать.

Фото: "Циан"

- В Прикубанке очень недорогие квартиры были, люди охотно сюда ехали, - продолжает риелтор.

Этот факт спровоцировал рост застройки района. Но таких дорогих квартир здесь еще не видели.

Фото: "Циан"

- Это вы продаете двушку за шесть миллиардов? - звоним по объявлению на сайте.

- Шесть миллиардов??? Наверное, нолик лишний, - спохватывается продавец на другом конце провода.

Фото: "Циан"

Впрочем, в течение дня нули в ценнике на квартиру остались на месте. Может, такой маркетинговый ход поможет больше обратить на себя внимание, чем интерьеры.

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