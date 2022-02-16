Будет и снег, и долгожданные +20 градусов. Синоптики рассказали, какая весна ждет Краснодарский край

Прогноз погоды на весну 2022 в Краснодарском крае. Фото: Олег ЗОЛОТО

После кульбитов, которые устроила зима в 2022 году, жители Кубани готовы к самым разным сюрпризам погоды. Метеорологическая весна, по прогнозам, наступит 25 февраля. Но стоит ли уже прятать пуховики в шкаф и готовится к теплу. Синоптики объяснили вероятные сценарии прогнозов.

- Максимально точный сценарий, чего ждать от природы, можно составить лишь за пару дней до определенной даты, - говорят в Гидрометцентре России.

Потому синоптики не берутся давать долгосрочный прогноз. Но все же метеорологи с учетом многолетних данных и результатов наблюдений решились озвучить предварительный прогноз.

Прогноз погоды на март 2022 в Краснодарском крае

Начало весны на Кубани довольно капризное. Старожилы хорошо помнят, как снег засыпал регион 8 марта. Причем зима вернулась неожиданно - после 22-градусного тепла за окном.

Согласно карте прогнозов отклонений средней месячной температуры воздуха, март в Краснодарском крае в целом будет немного теплее прошлогоднего. Отметки будут выше, но лишь на пару градусов. Но это совсем не означает, что удастся избежать неприятных погодных сюрпризов.

Не стоит забывать, что в регионе есть районы, где начала весны будет сопровождаться заморозками. Это коснется жителей предгорья. А в горах по-прежнему будет периодически идти снег - сугробы там не растают.

Прогноз погоды на апрель 2022 в Краснодарском крае

Второй месяц уже больше порадует жителей Кубани. Тенденция немного поменяется - периоды потепления будут все продолжительнее, а похолодания — все короче. Но, как правило, повышение температурных отметок прогнозируются с обильными осадками, порывистым ветром, облачностью.

Теплые воздушные массы постепенно начнут влиять на погоду в горах. Так что минусовые отметки там, если и возможны, то будут лишь ночью. В целом по краю заморозков уже можно не ждать.

Прогноз погоды на май 2022 в Краснодарском крае

Последний весенний месяц порадует температурами в рамках климатической нормы. Но на Черноморском побережье воздух будет прогреваться сильнее, так что на курортах ждем уверенные +20 градусов. Кто-то может даже решиться на открытие купального сезона.

- Средняя температура для комфортного плавания - отметка 18-19 градусов, - сказал заместитель руководителя центра мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края Александр Колесник. - Данная цифра в среднем приходится у нас на период третьей декады мая, примерно в 25 числах.

По предварительным прогнозам, в начале мая будет солнечно, а уже в последних числах месяца ожидаются сильные дожди, а местами ливни с грозами.