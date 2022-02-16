В вузе отреагировали на обвинения в адрес заслуженного артиста России в насилии над детьми

Педагог может лишиться работы. Фото: скриншот эксклюзивного видео

Талантливый музыкант Юрий Кравчук может лишиться работы, а институт культуры на Кубани одного из лучших преподавателей. Старшая дочь бывшего худрука знаменитого на весь мир ансамбля "Звезды Урала" Алина Кравчук сделала публичное заявление, что отец - домашний тиран. Более того, ее слова подкреплены весомым аргументом - решением суда в Геленджике 20 января Юрий Кравчук признан виновным по статье "Побои". В мае прошлого года дочь обратилась в полицию с синяками и переломом пальца на руке после конфликта с родителем.

Однако в педагогическом коллективе кубанского института культуры шокированы происходящим.

- Это очень хороший педагог. Просто находка культуры нашего края. Мы никогда не замечали за ним агрессии или беспардонного обращения со студентами, - отреагировали коллеги Юрия Кравчука.

И если приговор суда в апелляции признают справедливым, то руководство вуза вынуждено будет принимать решение насчет Кравчука.

- Судимость - это волчий билет для преподавателя. Таков закон. Насколько мы знаем, приговор суда пока не вступил в законную силу и Юрий Михайлович его обжалует. Поэтому и решение по этой драматичной ситуации будут приниматься после решения суда, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе Кубанского государственного института культуры.

В коллективе хорошо понимают, как важно Кравчуку сохранить работу. Он единственный кормилец в семье.

Между тем семейные разборки со старшей дочерью в присутствии 8-летнего Коли и 14-летней Кристины (имена несовершеннолетних изменены в интересах детей) попали на видео. И против этого уважаемому педагогу пока трудно что-либо противопоставить.

- Она на меня кидалась, а где сломала палец - вообще непонятно, - объяснял Юрий Кравчук в эксклюзивном разговоре с "КП" - Кубань".

Однако на кадрах видно, кто является агрессором в этой ситуации, а кто жертва. К слову, 14-летняя Кристина тоже сбежала от отца в реабилитационный центр. И пока возвращаться не собирается. Но у отца и этому есть объяснение.

- Ее настроили против меня. Все делается для какой-то цели, - говорит он "КП" - Кубань".

Кстати, о цели. В профессиональной среде ходят слухи, что раздор между старшей дочерью и отцом случился исключительно из-за немаленького состояния дирижера-балалаечника.

- Он много гастролировал по миру. Где только не был и, конечно, владеет несколькими квартирами в Екатеринбурге. Наверное, дочь решила ими завладеть, - шепчутся в коридорах вуза, где работает заслуженный артист России.

Напомним, на Кубань Юрий Кравчук перебрался в 2017 году. Он родился и учился в Архипо-Осиповке, и решил вернуться к корням вместе с женой и двумя младшими детьми. Старшая Алина осталась жить в Екатеринбурге. Спустя два года жена Юрия умерла от рака. Теперь он единственный родитель у своих детей.

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