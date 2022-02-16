Из красавицы - в чудовище. В Сочи женщина после неудачной пластической операции не может закрыть глаза

Юлия лишь хотела подтянуть овал лица, а в итоге попали в руки хирургов, которые ее изуродовали.

Еще недавно жительница Сочи блистала в свете софитов. Юлия Т. участвовала в конкурсах красоты, позируя со сцены фотографам. Теперь же свое лицо прикрывает маской. Ее внешность изменилась до неузнаваемости после неудачной пластической операции. Но, по словам сочинки, она потеряла не только красоту, но и здоровье.

Как рассказала Юлия, изначально о пластической операции она даже не думала. В клиники на улице Гагарина в Сочи пришла на консультацию к косметологу.

- Я пришла, чтобы сделать аппаратную процедуру. Мне хотелось слегка подтянуть овал лица, - говорит Юлия. - Там принимал доктор Комаров. Он и проводил эту процедуру. Об этом я узнала в Instagram, мне выдало рекламное объявление.

Девушка почти никуда не выходит без маски.

Но врач после быстрого осмотра девушки тут же вынес вердикт. Якобы аппаратную процедуру делать бессмысленно - никакого эффекта не будет. Нужна, по словам медика, только подтяжка, а это значит, надо лечь на хирургический стол. Пациентку заверили, что операция не сложная, говорили, что все будет хорошо.

Со слов Юлии, оперировали ее двое хирургов - тот самый специалист, к которому она впервые попала на прием, а также еще один врач клиники Омар Халед. Правда, хирургическое вмешательство оказалось неудачным. Юлия практически лишилась мимики. Более того, у нее возникли проблемы с глазами - ей так "натянули" кожу, что она не может зажмуриться, не закрываются веки, из-за чего девушка с трудом спит.

Врач свою вину не признает.

- Но весь ужас произошедшего в том, что те, кто меня оперировал, своей вины не видят. Клиника даже не принесла извинения, - продолжает пострадавшая Юлия. - Доктор Комаров заявил, что у меня какое-то врожденное генетическое заболевание, потому я сама виновата в произошедшем.

Юлия, конечно, не согласна с медиками, поэтому надеется наказать хирургов. Женщина уже написала заявление в Следственный комитет.

- Сейчас меня спасает от испуганных взглядов людей только маска, - с грустью в голосе говорит Юлия. - Слава богу, на моем пути я встретила людей , которые спасли меня. Хирург Ольга Рудольфовна спасла мои глаза от некроза. Она - первая врач, оказавшая мне реальную помощь. Только благодаря ее профессионализму я, возможно, вообще осталась жива. Так как она остановила заражение, уже начавшееся в моем правом веке!

А на днях Юлия перенесла первую сложную операцию по реконструкции лица. Девушка боится загадывать, но очень надеется, что скоро у нее получится вновь улыбнуться.

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