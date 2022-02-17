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17 февраля 2022 10:02

Матери-кукушке отдают в счет алиментов пенсию мужа, вырастившего ее детей в Сочи

Жена Андрея Сапельникова бросила трех дочерей, когда младшей было семь месяцев
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
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Выплата никем не оспорена

Выплата никем не оспорена

Два года вся страна жалела 53-летнего Андрея Сапельникова, в одиночку воспитывающего трех дочерей. Суд в Кропоткине отобрал девочек, потому что их быт вызывал у органов опеки много вопросов. В свои годы Сапельников весил больше 200 килограммов, с трудом передвигался по съемной квартире и почти ничего не зарабатывал. А еще раньше с его младшей — Дашей — произошла трагедия. Старшие сестры обрабатывали ей волосы керосином (так они пытались народными методами бороться со вшами у первоклашки). Одно неосторожное движение - и голова ребенка превратилась в пылающий факел. Из-за сильных ожогов Даша долго лежала в больнице. Но мать у ее постели так и не появилась. Девочка получила ожоги, изуродовавшие ее лицо.

В итоге девочек - 17-летнюю Ксению, 16-летнюю Леру и 14-летнюю Дашу по суду сначала отправили в детдом, а потом передали на воспитание матери-кукушке. Она бросила дочек в крохотном возрасте, но тогда государство не нашло ее детям иной альтернативы.

- Из-за избыточного веса и хронических заболеваний он почти все время проводит в постели. В ней курит и ходит по нужде в ведро. Соответственно, не работает. При этом не имеет никакого медицинского заключения о своем истинном состоянии здоровья, - гласило решение суда. - И на все требования комиссии по делам несовершеннолетних отказывается его проходить. Доход семьи складывается из пособий на детей и помощи его престарелых родителей.

Андрей Сапельников весил больше 200 килограммов, но похудел

Андрей Сапельников весил больше 200 килограммов, но похудел

Фото: Евгения ОСТРАЯ

Так и было. Несмотря на свое явное нездоровье, Андрей даже не решался пройти обследование в больнице и лишить бывшую прав на детей. Тогда, зимой 2019 года, мы застали его в плачевном состоянии в прокуренной кухне съемного дома.

Впрочем, старшая Ксения решила по-своему, наотрез отказавшись давать матери новый шанс. Едва закончив школу, в 17 лет она выскочила замуж, чтобы не переезжать в детдом. К счастью, для нее все сложилось, как ни крути, наилучшим образом.

А две другие девочки отправились в Сочи делить однушку на окраине курорта с горе-родительницей и ее очередным ухажером, который вскоре умер от открытой формы туберкулеза.

Страница Елены в соцсетях говорила о ней лучше всяких слов. В графе увлечения значилось: «Бескорыстные секс-знакомства в Сочи». Мать четверых детей (у Елены есть еще сын от первого брака) на тот момент нигде не работала и вела образ жизни, не отягощенный бытовыми проблемами. Дочек она приняла. Но вскоре младшую, Дашу, тосковавшую по хоть и беспутному, но любящему отцу, вернули Сапельникову.

- Я переехал в Сочи, тут моя мама старенькая слегла. За ней понадобился уход. Да и я хотел быть ближе к Лере и Даше, - рассказывает «КП» - Кубань» Андрей.

Старшая Ксюша вышла замуж

Старшая Ксюша вышла замуж

Впервые в жизни, пожалуй, он принял волевое решение. Лег в больницу. Скинул вес. И даже получил инвалидность с ежемесячным пенсионом в 9 тысяч рублей. Спустя два года опека не стала продлевать ограничения в правах на 16-летнюю Дашу. А Лере в этом году уже исполнилось 20.

Но, как оказалось, он до сих пор обязан выплатить бывшей жене алименты. За три года набежало больше 91 тысячи рублей.

Лера тоже уже самостоятельная

Лера тоже уже самостоятельная

- У меня крохотная пенсия по инвалидности, чуть больше 2,5 тысяч рублей. Но ее списывают ежемесячно в счет погашения алиментов. Тогда как несовершеннолетняя Даша живет со мной, а не с матерью, - рассказывает "КП" - Кубань" Андрей Сапельников.

Справедливости ради надо сказать, что всеми правами на младшую (две других за это время стали взрослыми и самостоятельными) Елена по-прежнему обладает. Девочка прописана с отцом, но мать не лишена родительских прав. И все государственные системы сработали автоматически, не очень вдаваясь в нюансы семейных перипетий.

Мама девочек ведет непонятный образ жизни

Мама девочек ведет непонятный образ жизни

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Чтобы вернуть все права на дочь, надо действовать

- Насколько я понимаю, решение о присуждении алиментов матери не было оспорено в суде. Тогда как мужчина хочет, чтобы деньги не перечислялись? Она не лишена родительских прав, а даже наоборот, некогда его ограничили в правах на детей, а ее ими наделили. Здесь нужно действовать, а не сидеть на печи, если в действительности отец радеет за интересы детей. И в первую очередь, необходимо обратиться в инстанции с просьбой оспорить несправедливое, как ему кажется, решение. Других путей нет, - пояснил "КП" - Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

У многодетного отца-одиночки из Краснодарского края отбирают детей из-за лишнего веса

Жена Андрея Сапельникова бросила трех дочерей, когда младшей было семь месяцев (подробнее)

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