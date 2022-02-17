Матери-кукушке отдают в счет алиментов пенсию мужа, вырастившего ее детей в Сочи

Выплата никем не оспорена

Два года вся страна жалела 53-летнего Андрея Сапельникова, в одиночку воспитывающего трех дочерей. Суд в Кропоткине отобрал девочек, потому что их быт вызывал у органов опеки много вопросов. В свои годы Сапельников весил больше 200 килограммов, с трудом передвигался по съемной квартире и почти ничего не зарабатывал. А еще раньше с его младшей — Дашей — произошла трагедия. Старшие сестры обрабатывали ей волосы керосином (так они пытались народными методами бороться со вшами у первоклашки). Одно неосторожное движение - и голова ребенка превратилась в пылающий факел. Из-за сильных ожогов Даша долго лежала в больнице. Но мать у ее постели так и не появилась. Девочка получила ожоги, изуродовавшие ее лицо.

В итоге девочек - 17-летнюю Ксению, 16-летнюю Леру и 14-летнюю Дашу по суду сначала отправили в детдом, а потом передали на воспитание матери-кукушке. Она бросила дочек в крохотном возрасте, но тогда государство не нашло ее детям иной альтернативы.

- Из-за избыточного веса и хронических заболеваний он почти все время проводит в постели. В ней курит и ходит по нужде в ведро. Соответственно, не работает. При этом не имеет никакого медицинского заключения о своем истинном состоянии здоровья, - гласило решение суда. - И на все требования комиссии по делам несовершеннолетних отказывается его проходить. Доход семьи складывается из пособий на детей и помощи его престарелых родителей.

Андрей Сапельников весил больше 200 килограммов, но похудел Фото: Евгения ОСТРАЯ

Так и было. Несмотря на свое явное нездоровье, Андрей даже не решался пройти обследование в больнице и лишить бывшую прав на детей. Тогда, зимой 2019 года, мы застали его в плачевном состоянии в прокуренной кухне съемного дома.

Впрочем, старшая Ксения решила по-своему, наотрез отказавшись давать матери новый шанс. Едва закончив школу, в 17 лет она выскочила замуж, чтобы не переезжать в детдом. К счастью, для нее все сложилось, как ни крути, наилучшим образом.

А две другие девочки отправились в Сочи делить однушку на окраине курорта с горе-родительницей и ее очередным ухажером, который вскоре умер от открытой формы туберкулеза.

Страница Елены в соцсетях говорила о ней лучше всяких слов. В графе увлечения значилось: «Бескорыстные секс-знакомства в Сочи». Мать четверых детей (у Елены есть еще сын от первого брака) на тот момент нигде не работала и вела образ жизни, не отягощенный бытовыми проблемами. Дочек она приняла. Но вскоре младшую, Дашу, тосковавшую по хоть и беспутному, но любящему отцу, вернули Сапельникову.

- Я переехал в Сочи, тут моя мама старенькая слегла. За ней понадобился уход. Да и я хотел быть ближе к Лере и Даше, - рассказывает «КП» - Кубань» Андрей.

Старшая Ксюша вышла замуж

Впервые в жизни, пожалуй, он принял волевое решение. Лег в больницу. Скинул вес. И даже получил инвалидность с ежемесячным пенсионом в 9 тысяч рублей. Спустя два года опека не стала продлевать ограничения в правах на 16-летнюю Дашу. А Лере в этом году уже исполнилось 20.

Но, как оказалось, он до сих пор обязан выплатить бывшей жене алименты. За три года набежало больше 91 тысячи рублей.

Лера тоже уже самостоятельная

- У меня крохотная пенсия по инвалидности, чуть больше 2,5 тысяч рублей. Но ее списывают ежемесячно в счет погашения алиментов. Тогда как несовершеннолетняя Даша живет со мной, а не с матерью, - рассказывает "КП" - Кубань" Андрей Сапельников.

Справедливости ради надо сказать, что всеми правами на младшую (две других за это время стали взрослыми и самостоятельными) Елена по-прежнему обладает. Девочка прописана с отцом, но мать не лишена родительских прав. И все государственные системы сработали автоматически, не очень вдаваясь в нюансы семейных перипетий.

Мама девочек ведет непонятный образ жизни

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Чтобы вернуть все права на дочь, надо действовать

- Насколько я понимаю, решение о присуждении алиментов матери не было оспорено в суде. Тогда как мужчина хочет, чтобы деньги не перечислялись? Она не лишена родительских прав, а даже наоборот, некогда его ограничили в правах на детей, а ее ими наделили. Здесь нужно действовать, а не сидеть на печи, если в действительности отец радеет за интересы детей. И в первую очередь, необходимо обратиться в инстанции с просьбой оспорить несправедливое, как ему кажется, решение. Других путей нет, - пояснил "КП" - Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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