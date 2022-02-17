Вселяет надежду. Священник стал волонтером в госпитале после смерти матушки от COVID-19

Фото: pg-news.ru, "Провинциальная газета".

Настоятель Свято-Успенского собора отец Николай знает многих жителей города Лабинска, как собственно и они его. Священник всегда радушно встречает прихожан в храме, ведет службы и дает советы.

- Очень добрый у нас священник Николай Мизера, располагает. После разговора с ним чувствуешь себя как-то легче, души исцеляет, - рассказывают местные жители.

Месяц назад вторым домом после храма для отца Николая стал госпиталь. Туда настоятель устроился волонтером по воле судьбы и душевного рвения. Он несколько дней был на волоске от смерти, тяжело перенес коронавирус. Вместе с ним в больницу попала и его супруга Любовь. Отец Николай выкарабкался, а матушку спасти не удалось. Шестеро детей от 8 до 19 лет чуть не остались сиротами, в семье четыре девочки и два мальчика. Сейчас все они находятся на попечении папы.

- В 42 года ушла из жизни матушка, родившая мне шестерых детей. Мы болели оба. У Любани было 8% поражения легких, а у меня 20. Мне лечение помогло, а у матушки развилась пневмония, поражение легких достигло 92%, - вспоминает в разговоре с «Комсомольской правдой» Николай Мизера. - Мы не успели привиться, все оттягивали. Сейчас укол можно сделать только через полгода после перенесенной болезни. Обязательно вакцинируюсь, как придет время.

Фото: из личного архива

После смерти супруги мир настоятеля перевернулся с ног на голову. Николай Мизера использует каждую минуту своего времени, чтобы не пребывать в тяжких муках горести. Он решил пойти волонтером в госпиталь, там помогает вселять надежды пациентам на выздоровление.

- Я здесь очень нужен, - уверенно говорит отец Николай.

Да и про детей священнослужитель не забывает. Сейчас вторая хозяйка в доме – старшая дочь.

Фото семьи отца Николая из личного архива

- Я сейчас за маму, - делится с «КП» - Кубань» старшая 19-летняя дочь Елена. - Папа привозит продукты, а вот готовка на мне. Постирать, убрать – тоже мои обязанности. Но нас много, справляемся. Братья самостоятельные, собираются и в школу идут сами.

Дети рассказывают, что досуг у них всегда насыщенный – поездки, походы, домашние игры и развлечения.

- Мы каждые выходные где-то бываем. Всей семьей выбираемся в горы, на термальные источники. Часто в гости к родственникам и бабушкам ездим, - отмечают ребята.

В госпитале о многодетном отце и настоятеле отзываются очень тепло. Говорят – он уникальный человек.

- Батюшка больше, чем волонтер. Он помогает и персоналу, и пациентам. Его каждодневный труд сравним с духовным подвигом, - говорит главный врач Лабинской больницы Ринат Жарков.

Николай Мизера в больнице и проповедует, и помогает физически: надо – каталку перевезет, оборудование и мебель подвинет, надо – малоподвижных пациентов сопроводит под руки до палаты, передачки разнесет, да и персоналу поможет.

Медики, теперь уже коллеги, говорят, что больные после встречи со священником успокаиваются. Он умеет вселить в них надежду на скорейшее выздоровление.

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