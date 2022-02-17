Видео, где пятиклашки согревали куртками щенка, восхитило миллионы, но пес остался забытым в приюте на Кубани

Мэри знали по всей стране

Кадры, на которые случайно попала детская операция спасения собаки, облетели всю страну. Ученики из обычной школы №9 Крымска шли на уроки, когда заметили на дороге замерзающего щенка. Нормальный хозяин в такую погоду собаку на улицу не выгонит! Вот и дети подумали, что без их участия пес просто замерзнет.

- Он дрожал весь, и мы решили хоть немного его согреть, - рассказывала «Комсомолке» школьница Катя Тонких в феврале прошлого года.

Судя по кадрам уличной видеокамеры (к счастью, она была установлена на доме волонтера приюта для животных), на посту у замерзающего щенка сменилось с десяток ребят. А пятиклашки Катя, Рома и Костя довели свое доброе дело до конца.

- Наш волонтер, на чьем доме как раз установлена камера, увидел, что один из мальчиков раздет. И это его обеспокоило. Вышел из дома, подошел к ребятам и тогда уже заметил собаку, - рассказывают «Комсомолке» в крымском приюте для животных «Про добро».

Вместе с детьми Мэри (так назвали щенка) привезли в ветлечебницу. Ее обследовали и накормили. Начались поиски хозяина для нее. Откликов на видео было очень много.

- Сейчас пес находится у нас на передержке. Мы ищем ему хозяев, столь же заботливых, как и эти ребята. Нам пишут о своем желании забрать Мэри из Москвы, из Питера, даже из заграницы, - говорили защитники животных "КП"- Кубань".

Но восхищаясь отзывчивостью детей, взрослые совершенно забыли о собаке.

- Мы думали, ну все теперь собака - звезда, при такой огласке ее заберут влет. Тем более желающих были сотни. Правда, их намерения остались лишь намерениями. Написали отзыв, посочувствовали, и благополучно забыли, - говорят волонтеры сегодня.

За год звезда подросла. Потеряла, конечно, щенячью нежность и с каждым месяцем пребывания в приюте все меньше надежд на то, что она обретет семью.

- Может, она еще узнает, что значит большая человеческая любовь, не поделенная на 120 обитателей приюта, - надеются зоозащитники.

Если вы желаете приютить Мэри, то можете позвонить по телефону в Крымске 8-938-48-777-48 Собака стерилизована и привита. Ей чуть больше года. И впереди у нее большая жизнь, хочется думать, что счастливая.