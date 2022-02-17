«Вместо спасения предлагали лечение пиявками»: изуродованная участница конкурса красоты рассказала об ужасах операции

Юлия надеется вернуть былую внешность, но для этого понадобится еще несколько хирургических вмешательств.

Белокурые локоны, ясный взгляд, правильные черты лица и точеная фигура. Юлия Тарасевич из Сочи всегда купалась в мужском внимании. На улице эффектную блондинку непременно осыпали комплиментами. Пророчили ей и большое будущее в модельном бизнесе. Девушка – участница конкурсов красоты, в копилке которой сразу несколько титулов «Миссис Южный Федеральный Округ» и «Вице-миссис Россия INTERNATIONAL 2020». Буквально год назад, примерив корону, красавица уверенно улыбалась со сцены фотографам. Сейчас, смотря на эти снимки, девушка едва сдерживает слезы. От былой внешности не осталось ничего. Юлия потеряла не только красоту, но и здоровье.

Уговорили лечь под нож

Спустя месяц после очередного конкурса красоты, 41-летняя Юлия Тарасевич решила немного улучшить то, чем ее щедро наградила природа. Красавица хотела немного подтянуть овал лица. Но ложиться на хирургический стол в планах у нее не было – возрастные изменения подкорректировать собиралась с помощью косметолога.

Женщина блистала на сцене, улыбаясь фотографам. Теперь же ее лицо, словно парализовано.

- Я увидела в Instagram рекламу сочинской клиники на Гагарина, где проводят омолаживающие процедуры. За консультацией обратилась к известному пластическому хирургу Андрею Комарову, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Юлия Тарасевич. - После осмотра он заверил, что от аппаратной процедуры никакого эффекта не будет. Нужна только пластическая операция.

В клинике Сочи, как оказалось, проводят лишь косметические манипуляции. Потому саму операцию Юлии назначили в частном учреждении Краснодара.

- За само хирургическое вмешательство Андрей Комаров решил взяться вместе с коллегой Халедом Омаром, - отмечает Юлия.

По словам пациентки, изначально ей должны были провести круговую блефаропластику (подтяжку век – Авт.) и чек-лифтинг средней зоны лица. Но второй хирург уговорил еще и удалить комки биша (жировые отложения под скулами – Авт.). Таким образом, лицо модели должно было стать еще более изящным. Юлия не спорила, а доверилась профессионалам с многолетним опытом.

«Отек не спадал 4 месяца, думала, что умру»

Долгожданная операция состоялась 3 декабря 2020 года. Правда, как только женщина пришла в себя, стало ясно - хирургическое вмешательство было неудачным.

Женщина лишь немного хотела подтянуть овал лица.

- Когда я очнулась после наркоза, то почувствовала огромное давление на глаза, болели виски. Голова была сильно сдавлена. Помню, как у медсестры постоянно спрашивала: «Когда мне можно снять повязку? Веки не могу закрыть». Но как оказалось, у меня на лице ничего не было, - с ужасом вспоминает первые дни после операции Юлия.

Но самое страшное было впереди. Отек на лице у пациентки лишь усиливался. Причем, если изначально опухла лишь зона глаз, то позднее одутловатость «спустилась» ниже до ключиц.

Юлия надеется вернуть былую внешность, но для этого понадобится еще несколько хирургических вмешательств.

- Отек не спадал 4 месяца. Мне казалось, что умру. На все тревожные вопросы мне отвечали, мол, это послеоперационные последствия, надо подождать. Но время шло, а ничего не менялось. В то время как надо было экстренно спасать лицо, мне предлагали записаться на иглоукалывание и полечиться пиявками, - недоумевает пострадавшая пациентка. – Конечно, то, что двое решили проводить мне операцию, должно было меня насторожить. Я почему-то подумала - одна голова хорошо, а две лучше. Сейчас думаю, что на мне просто учились.

«От испуганных взглядов спасает маска»

Женщина надеялась на помощь хирургов, которым доверила свою красоту. Но спустя полгода после операции пациентка поняла, что осталась один на один со своей бедой.

После неудачной пластики Юлия с трудом закрывает глаза - ей убрали большое количество кожи в зоне глаз, из-за этого она не может зажмуриться, с трудом спит. Возникли у женщины и проблемы со зрением – она стала хуже видеть. Но больше всего пациентка переживает, что лишилась мимики. После вмешательства хирургов Юлия перестала улыбаться – ее лицо, словно парализовало. Чтобы избежать испуганных взглядов прохожих, женщина теперь носит маску.

Юлия постоянно носит маску в общественном месте.

- Я обращалась к множеству специалистов, никто не может понять, как можно было меня так изуродовать, - продолжает Юлия. - Но весь ужас произошедшего в том, что те, кто меня оперировал, своей вины не видят. Ни одна, ни другая клиника не принесла мне даже извинения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Буду добиваться справедливости!"

Юлия не согласна с медиками, которые решили переложить на нее вину. Поэтому надеется наказать их и привлечь к уголовной ответственности, а также отсудить у них компенсацию – те деньги, что она потратила на восстановление. Пострадавшая пациентка вместе с адвокатом пыталась договориться с клиникой до суда, но в медучреждении на «мировую» не согласились. Поэтому женщина написала заявление в Следственный комитет. Сейчас идет проверка. В ближайшее время Юлии предстоит пройти экспертизу, после которой станет ясно, какой ущерб ее здоровью был нанесен.

На фото (слева) Юлия после неудачной пластики и после восстановительной операции.

КСТАТИ

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