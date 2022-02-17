Весна на пороге. В Анапе распустилась магнолия

Магнолия распустилась в Анапе. Фото: viacheslavrea

В Краснодарском крае установилась теплая и солнечная погода. Теплые лучи начинают будить растения и цветы. В лесах распустились первоцветы, которые ярким ковром рассыпались на полянах с южной стороны. В то же время на Черноморском побережье началось цветение декоративных деревьев. Первой проснулась магнолия.

- Она обычно цветет рано. Особенно, если сложились благоприятные условия для дерева, – оно растет в укромном месте, на него попадают солнечные лучи, нет ветра, - рассказал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Сейчас на подходе цветение фруктовых деревьев. Бутоны набухли у алычи, абрикоса, персика и миндаля. Поэтому скоро жителей и гостей Кубани будут радовать настоящая весенние пейзажи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вот это зима: в Краснодаре расцвела сакура в декабре

Цветущая аллея появилась из-за аномально теплой погоды (подробности)