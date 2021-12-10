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Общество10 декабря 2021 11:09

Вот это зима: в Краснодаре расцвела сакура в декабре

Цветущая аллея появилась из-за аномально теплой погоды
Юлия ЧУБАКОВА
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Цветущая аллея привлекает жителей города

Цветущая аллея привлекает жителей города

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

На дворе стоит декабрь. В городах Краснодарского края активно начинают готовиться к приближающемуся Новому году: устанавливают елки, украшают общественный транспорт и улицы. Однако южная погода, кажется, не спешит к встрече праздника. В регионе установилась рекордная для зимы погода. Столбики термометров достигают отметок в +12-14 градусов.

В краевой столице из-за такой аномальной погоды даже расцвела сакура. Аллея из цветущих деревьев появилась на улице Дальней и сразу привлекла внимание местных жителей. Люди прогуливаются целыми семьями вдоль цветущих сакур, останавливаясь под ними, чтобы сфотографировать распустившиеся нежно-розовые цветы.

Из-за теплой погоды в Краснодаре распустилась сакура

Из-за теплой погоды в Краснодаре распустилась сакура

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- Сакура - это раннецветущее дерево, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Родственник наших слив и вишен. В первую очередь на них распускаются цветочные почки. Так получилось в этом году. На это повлияла теплая погода, которая установилась в регионе. Иногда в Краснодарском крае зимой также могут цвести абрикосы и алыча. Конечно, это не очень хорошо, ведь если после плюсовой температуры начнутся заморозки - деревья могут замерзнуть.

Цветущая аллея появилась на улице Дальней

Цветущая аллея появилась на улице Дальней

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Однако этот случай - не единственный в Краснодарском крае. В Анапе из-за теплой погоды начали распускаться магнолии - на некоторых деревьях набухли почки, а на некоторых уже вот-вот появятся цветы.

Сакура - раннецветущее дерево

Сакура - раннецветущее дерево

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

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