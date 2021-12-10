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Общество10 декабря 2021 5:18

Новогодние трамваи и троллейбусы вышли на улицы Краснодара 10 декабря

Они будут курсировать по городу до 15 января
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Ночью транспорт можно увидеть издалека. Фото: пресс-служба администрации города

Ночью транспорт можно увидеть издалека. Фото: пресс-служба администрации города

На маршруты в Краснодаре вышли новогодние трамваи и троллейбусы. Общественный транспорт украсили снежинками, мишурой и гирляндами.

- На праздничном общественном транспорте будут ездить до 15 января, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города

Фото: пресс-служба администрации города

В мэрии отметили, что со светящимися гирляндами на бортах в городе курсируют по два трамвая и троллейбуса. Они будут поочередно будут выходить на все маршруты городского электротранспорта.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Новороссийске пустили новогодние троллейбусы. Снаружи их принарядили гирляндами, на окна приклеили снежинки.