Новогодние трамваи и троллейбусы вышли на улицы Краснодара 10 декабря

Ночью транспорт можно увидеть издалека. Фото: пресс-служба администрации города

На маршруты в Краснодаре вышли новогодние трамваи и троллейбусы. Общественный транспорт украсили снежинками, мишурой и гирляндами.

- На праздничном общественном транспорте будут ездить до 15 января, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города

В мэрии отметили, что со светящимися гирляндами на бортах в городе курсируют по два трамвая и троллейбуса. Они будут поочередно будут выходить на все маршруты городского электротранспорта.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Новороссийске пустили новогодние троллейбусы. Снаружи их принарядили гирляндами, на окна приклеили снежинки.