В Новороссийске пустили новогодние троллейбусы

Общественный транспорт Новороссийска украсили к Новому году. Фото: Марина РЕПЕЩУК

В Краснодарском крае начались традиционные приготовления к празднованию Нового года. В региональном центре уже установили главную городскую елку на площади у администрации. Там же монтируют аттракционы для ребятни. Планируется, что с 18 декабря здесь заработает Рождественская ярмарка. Всего в Краснодаре появится девять зеленых красавиц в разных частях города.

Не отстают и другие города региона. В Новороссийске в этом году будет курсировать празднично украшенные троллейбусы. Один ездит по маршруту № 6, другой – по № 14. Увидеть их можно издалека. Особенно в темноте. Снаружи их принарядили гирляндами, на окна приклеили снежинки. Праздничное настроение поднимается еще больше, когда заходишь в салон. Там, как в сказке – огоньки, шарики и еловые ветки.

В салоне - атмосфера Нового года. Фото: Марина РЕПЕЩУК

- Наряженные троллейбусы будут поздравлять местных жителей и гостей города с наступающими праздниками, - отметили местные перевозчики.

В Новороссийске уже установили ели в каждом районе. Иллюминацией украшены главные улицы и площадь.

- На центральной аллее появился световой лабиринт со светящимся куполом, - рассказали в пресс-службе администрации города-героя. - Здесь будет интересно детям, а взрослые смогут сделать красивые фото.

Еще одной праздничной локацией станет коридор из светящегося потолка. Он протянется от улицы Свободы до Рубина.

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