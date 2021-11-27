В парке Галицкого наряжают елку

Пушистая красавица уже радует гостей Фото: Варвара ДЫМ

Новогоднее настроение уже царит в парке Краснодар. К празднику его готовят с конца ноября. На прошлой неделе парк украсили деревья. Они засверкали словно новогодняя елка.

Самой ели в парке еще не было. Она никогда не украшала рощу. Но в этом году Сергей Галицкий сделал исключение. Он установил новогоднюю елку.

Это одна из самых больших настоящих елей в Краснодаре Фото: Варвара ДЫМ

Она разместилась в сердце парка – около кафе. Буквально за день сотрудники установили и украсили ель. Причем она настоящая.

- Не комментируем, обращайтесь к руководству парка, – обрубили вопрос корреспондента «КП» – Кубань» о месте, где было срублено растение.

Ель стала частью огромной иллюминации Фото: Варвара ДЫМ

Масштабы новогодней елки поражают: около 12-15 метров в высоту, 4-5 – в длину. Ель станет главной частью праздничной иллюминации.

Она заменит экзотические деревья, которые отправили на зимовку. Из-за резких холодов их накрыли прозрачными колпаками, чтобы растения не замерзли.