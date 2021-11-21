В парке Галицкого засверкают деревья к Новому году

В парке Галицкого украшают деревья к Новому году. Фото: Варвара ДЫМ

Ежегодно с конца ноября парк Галицкого готовят к празднованию Нового года. Работы идут полным ходом. Как удалось узнать «КП» - Кубань», прямо сейчас сотрудники украшают деревья. После заката они будут сверкать, словно новогодняя елка.

Кстати, ранее в парке на смену живой создали аллею искусственного шалфея, светящаяся ярким сиреневым светом. Нескольких десятков тысяч кустов «горят» на площади в пару тысяч квадратных метров. Особенно эффектно эта подсветка будет выглядеть после того, как выпадет снег.

А тем временем экзотические деревья отправили на зимовку. В парке «Краснодар» несколько тропических растений накрыли прозрачными колпаками, чтобы они не замерзли. От ветра и холода также защитили фиалковые деревья жакаранды, зацветающие в середине весны пурпуром, и делоникс королевский, который входит в пятерку самых красивых на планете.