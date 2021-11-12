Светящийся шалфей на зиму высадили в парке "Краснодар"

Парк «Краснодар» подготавливают к зимнему сезону. Однако, несмотря на морозы, жители и гости могут круглый год любоваться живописными растениями. В паре Галицкого уже начал «цвести» шалфей, правда, искусственный, что поможет ему пережить плохую погоду.

Высаженный шалфей украшен подсветкой, которая эффектно смотрится в любом случае, в том числе и из-под снега.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, какой погоды ждать жителям региона в Новый год-2022. В крае прогнозируют теплую зиму.