Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 16:12

Светящийся шалфей на зиму высадили в парке "Краснодар"

Знаменитый парк «Краснодар» краевого центра подготавливают к Новому году
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Парк «Краснодар» подготавливают к зимнему сезону. Однако, несмотря на морозы, жители и гости могут круглый год любоваться живописными растениями. В паре Галицкого уже начал «цвести» шалфей, правда, искусственный, что поможет ему пережить плохую погоду.

Высаженный шалфей украшен подсветкой, которая эффектно смотрится в любом случае, в том числе и из-под снега.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, какой погоды ждать жителям региона в Новый год-2022. В крае прогнозируют теплую зиму.