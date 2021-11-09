Прогноз погоды в Краснодаре на Новый год 2022: ждать ли снега и морозов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теплая зима ожидается на Кубани. Конечно, ожидать такого пекла, как год назад, не стоит.

Тогда воздух прогревался до рекордных отметок. Четвертого января температура воздуха перевалила за двадцать градусов, а люди сменили зимние куртки на шорты и футболки.

Будущая зима обойдется без сюрпризов. Прогноз погоды в Краснодаре на Новый год 2022 не станет исключением. Уже второй год подряд местным жителям стоит забыть о снеге и морозах. Они ожидаются только в феврале. Средняя температура воздуха в январе составит шесть-восемь градусов.

Прогноз погоды в Краснодаре на Новый год 2022 обещает легкие заморозки накануне массовых гуляний. Так, в ночь на 29 декабря похолодает до минус двух. Но уже днем воздух прогреется до плюс шести градусов.

Прогноз погоды в Краснодаре на Новый год 2022 обещает небольшое потепление. Ночь с 31 декабря на 1 января получится не зимней. Минимальная температура воздуха составит плюс четыре градуса. Это одно из самых высоких значений за последние годы.

Поэтому прогноз погоды в Краснодаре на Новый год 2022 не обещает сюрпризов. Но ситуация еще способна измениться. Об этом уже говорят синоптики.

- Более точный прогноз погоды в Краснодаре на Новый год 2022 появится в середине декабря, – добавляют метеорологи.