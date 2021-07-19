Такого пекла не было 50 лет: в Армавире побит температурный рекорд

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Краснодарский край изнывает от зноя. С самого утра стоит сильная жара и духота - многим тяжело даже вздохнуть. В Сочи из-за жары туристов даже попросили быть меньше на солнце. Важно не находиться на солнце в период с 11 до 17 часов - это самый опасный ультрафиолет. Дневные отметки такие высокие, что июльский зной бьет рекорды. Армавир не выдержал натиска адского пекла и первым обновил абсолютный максимум.

- В городе накануне зарегистрировано +39 градусов. Таких показателей не было больше 50 лет, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в метеослужбе. - Предыдущий температурный рекорд был установлен в 1970 году. Тогда воздух прогрелся до +38,1° .

Как удалось узнать «КП» - Кубань», отклонение от нормы составило порядка четырех градусов.

- Отметим, что самый теплый июль в Армавире был в 1938 году. Тогда средняя температура держалась на уровне 26,3 градуса, - отмечают метеорологи.

Несмотря на то, что жарко было на всей территории Краснодарского края, более нигде температурных рекордов не зафиксировано.

Обновить максимум Кубань может и не успеть. Как говорят специалисты, отступление жары не заставит себя долго ждать. В таком жарком режиме нам предстоит пожить еще несколько дней. А сразу после 21 июля ожидается снижение температурных отметок. Прогнозируются осадки. Дожди хоть и будут кратковременными, но все же собьют аномальный зной и принесут первый освежающий эффект.

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