В Сочи из-за жары туристов попросили быть меньше на солнце

Дождей на курорте не будет еще долго Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Краснодарский край продолжает бить все температурные рекорды этого лета. Вот уже вторую неделю столбики термометров не опускаются ниже 36 градусов. А в эти выходные на всем побережье градусники показывают 38 градусов.

Жара добралась и до Сочи. На курорте действует экстренное предупреждение. В мэрии города попросили отдыхающих как можно меньше времени проводить на солнце.

- С 17 по 19 июля на территории курорта действует экстренное предупреждение по сильной жаре, в отдельных районах Сочи температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла. Просим отдыхающих принять все меры предосторожности, - сообщает пресс-служба администрации курорта.

Важно не находиться на солнце в период с 11 до 17 часов.

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