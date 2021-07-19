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Общество19 июля 2021 13:55

Под солнцем Анапы мест больше нет: на пляжах курортного города никогда не было так многолюдно, как этим летом

Чтобы уместиться, отдыхающие загорают стоя
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
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Народу на пляжах, несмотря на прогнозы туроператоров, меньше не становится

Народу на пляжах, несмотря на прогнозы туроператоров, меньше не становится

Фото: Максим ПЕСКОВ

На Кубани стоит адская жара. В тени на градуснике набегает до +40. А курортники только этого и ждали - море теплое, солнце яркое. На пляжах Анапы только ступишь - уже чья-то собственность. Как в том фильме, где Андрей Миронов, разостлав страничку газеты, застолбил место под солнцем.

Здесь и стар, и мал

Здесь и стар, и мал

Фото: Максим ПЕСКОВ

Только в советской действительности у россиян не было других альтернатив. Вот и теснилась многомиллионная страна на отечественных курортах. Сейчас, казалось бы, до Турции рукой подать, но родные берега Черного моря все же ближе. Ну есть такая традиция у жителей нашей страны - отдыхать летом в Анапе.

Отдыхать в Анапе - еще советская традиция

Отдыхать в Анапе - еще советская традиция

Фото: Максим ПЕСКОВ

- Мы из Питера. У нас жестче по ограничениям. Но справку с нас спросили в отеле, это надо признать, - рассказывает Сергей, озираясь в поисках свободного местечка на центральном пляже Анапы.

Россияне отрываются по полной

Россияне отрываются по полной

Фото: Максим ПЕСКОВ

К слову, без "антиковидных" документов нельзя никуда. Везде, включая курорты Краснодарского края, потребуют предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, либо прививочный сертификат (медотвод - само собой). Последний на всякий случай выдается на двух языках - русском и английском.

Море прогрелось до комфортных температур

Море прогрелось до комфортных температур

Фото: Максим ПЕСКОВ

Но если при полете за границу документом все же придется обзавестись, то на российском побережье "проскочить" все же возможно.

Анапа манит туристов

Анапа манит туристов

Фото: Максим ПЕСКОВ

- Мы уехали подальше, в Веселовку. Знаем, что тут гостевые дома не требуют документов. Приехали, а тут все наши, - говорит Ольга, туристка из Саратова.

Действительно, обычно малолюдные берега Черного моря в районе Бугазской косы тоже переполнены отдыхающими. В выходные кемпинги к полудню уже закрывают шлагбаумы - мест нет.

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