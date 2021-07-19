Под солнцем Анапы мест больше нет: на пляжах курортного города никогда не было так многолюдно, как этим летом

Народу на пляжах, несмотря на прогнозы туроператоров, меньше не становится Фото: Максим ПЕСКОВ

На Кубани стоит адская жара. В тени на градуснике набегает до +40. А курортники только этого и ждали - море теплое, солнце яркое. На пляжах Анапы только ступишь - уже чья-то собственность. Как в том фильме, где Андрей Миронов, разостлав страничку газеты, застолбил место под солнцем.

Здесь и стар, и мал Фото: Максим ПЕСКОВ

Только в советской действительности у россиян не было других альтернатив. Вот и теснилась многомиллионная страна на отечественных курортах. Сейчас, казалось бы, до Турции рукой подать, но родные берега Черного моря все же ближе. Ну есть такая традиция у жителей нашей страны - отдыхать летом в Анапе.

Отдыхать в Анапе - еще советская традиция Фото: Максим ПЕСКОВ

- Мы из Питера. У нас жестче по ограничениям. Но справку с нас спросили в отеле, это надо признать, - рассказывает Сергей, озираясь в поисках свободного местечка на центральном пляже Анапы.

Россияне отрываются по полной Фото: Максим ПЕСКОВ

К слову, без "антиковидных" документов нельзя никуда. Везде, включая курорты Краснодарского края, потребуют предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, либо прививочный сертификат (медотвод - само собой). Последний на всякий случай выдается на двух языках - русском и английском.

Море прогрелось до комфортных температур Фото: Максим ПЕСКОВ

Но если при полете за границу документом все же придется обзавестись, то на российском побережье "проскочить" все же возможно.

Анапа манит туристов Фото: Максим ПЕСКОВ

- Мы уехали подальше, в Веселовку. Знаем, что тут гостевые дома не требуют документов. Приехали, а тут все наши, - говорит Ольга, туристка из Саратова.

Действительно, обычно малолюдные берега Черного моря в районе Бугазской косы тоже переполнены отдыхающими. В выходные кемпинги к полудню уже закрывают шлагбаумы - мест нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полный аншлаг: после старта ограничений на курортах Краснодарского края туристов стало еще больше

С 1 июля заселиться в здравницы у Черного моря можно только со справкой. Но это не остановило потоки гостей [фото]

Въезд на курорты Краснодарского края упростили: Вакцинацию можно пройти на отдыхе

Власти региона обязуются обеспечить необходимым количеством вакцины (подробнее)

Сочинские отельеры начали компенсировать гостям расходы на ПЦР-тесты

С 1 июля заселиться на курорте без такой справки нельзя (подробнее)

Билеты в Краснодарский край подешевели на фоне ограничительных мер

Поездки на поезде стали дешевле на 23%, на самолете – на 10% (подробнее)

МЕЖДУ ТЕМ

Достаточно одного укола: Главное о прививках для туристов в Краснодарском крае

Как поступят с теми, кто уже приехал на отдых к морю (подробнее)

Роспотребнадзор посоветовал Краснодарскому краю допускать в отели не только привитых, но и переболевших

Глава ведомства Анна Попова обратила внимание, что эта категория отдыхающих тоже обладает иммунитетом от коронавируса (подробнее)

Начнется расцвет частного сектора: как в Сочи отреагировали на закрытие курорта для непривитых туристов

Ограничения вступят в силу только с 1 августа, а отельеры уже боятся (подробнее)