Достаточно одного укола: Главное о прививках для туристов в Краснодарском крае

В гостиницах Краснодарского края туристов ждут не только с масками и санитайзерами, но и с сертификатами о вакцинации Фото: Виталий КАРНАУХ

На курорты Краснодарского края с 1 июля не пускают без отрицательного теста ПЦР на коронавиурс или без справки о вакцинации, а с 1 августа ждут туристов только с сертификатом. Отдыхающих просто не заселят в отель без этих документов.

У туристов на этот счет много вопросов. Отвечаем на них:

Что делать тем туристам, которые забронировали отдых на курортах Краснодарского края на июль-август, но прививку еще не сделали?

- Идти и вакцинироваться, - отвечает на этот вопрос минздрав Краснодарского края. – Отдыхающие могут приехать со справкой о первом компоненте вакцинации, и если далее их отпуск выпадает на дату второй вакцины, могут привиться на курорте. И также с первой вакциной. Прививок на всех курортах Кубани с запасом. Причем выбрать отдыхающие смогут одну из трех вакцин - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Все они – двухкомпонентные.

Как будут выгонять тех, кто приехал без справки? Их не выпустят из аэропорта или с железнодорожного вокзала?

- Аэропорт не может не пускать. Иностранцев проверяют пограничники и миграционная служба, внутренних туристов при вводимых ограничениях - Роспотребнадзор, - пояснили в компании "Аэродинамика", которая обслуживает самолеты в Краснодарском крае.

А в Роспотребнадзоре добавили: туристов без справки о вакцинации не заселят в отель, гостиницу, пансионат или санаторий.

- Хотя во всех санаториях Краснодарского края уже больше года принимают гостей только с отрицательным тестом на коронавирус. Такие правила ввели еще в прошлом году, и те, кто едет лечиться, об этом знают, - пояснили санитарные врачи. - В отель же можно поселиться только со справкой о вакцинации. Даже если турист приехал, и не привился у себя дома, он это может сделать в Краснодарском крае. После введения первого компонента вакцины врачи выдают бумагу, ее и необходимо показать на стойке регистрации в гостинице.

То есть можно прилететь на Кубань, привиться и идти заселяться в отель.

- Никто же не чинит препятствия туристам. Они спокойно прилетят в аэропорт, доедут до отеля, покажут необходимые документы и будут спокойно отдыхать, - уточнили в минкурортов Краснодарского края.

Туроператоры уже начали заявлять о массовой отмене туров. Курортный сезон в Краснодарской крае под угрозой?

- Туроператоры не отвечают за турпоток. Мы с уважением к ним относимся, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае. В санаторно-курортном комплексе работают люди, мы должны защитить их здоровье, а также здоровье жителей края и приезжающих к нам на отдых. Мы под угрозу сезон не ставим. Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом. Вакцинироваться можно в любой точке страны – бесплатно! – ответил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В отель могут заселить без справки о вакцинации, но с отводом от прививки. Как получить его?

Напоминаем, что с 1 июля заселять в отели, гостиницы, санатории и пансионаты будут только по справке о вакцинации или действительному (он выдается на 72 часа) ПЦР об отсутствии вируса. А с 1 августа - только с сертификатом о вакцинации или с убедительным медицинским отводом от прививки. То есть если нельзя прививаться по медицинским показателям.

- В таком случае перед поездкой на курорт турист идет в свою поликлинику и берет у терапевта справку о состоянии здоровья, в которой указан его диагноз, который и является противопоказанием к вакцинации, - пояснили в минздраве Краснодарского края.

Те, кто уже отдыхает в Краснодарском крае без справки, должны вернуться домой?

Тех, кто уже приехал отдыхать на курорт и останется здесь на то время, когда начнут действовать меры, не тронут. Но власти Кубани настоятельно просят таких туристов воспользоваться возможностью сделать прививку. Для этого в курортных городах работают мобильные пункты вакцинации для туристов.

Вот их адреса:

Сочи

ТРЦ «Море Молл», ул. Новая Заря, 7.

Олимпийский парк (напротив планетария «Сириус» и у олимпийских колец недалеко от ж/д вокзала).

Туапсе

Мобильный пункт на центральной площади, улица Карла Маркса, 2,

Новороссийск

ТЦ «Южный пассаж», ул. Героев Десантников, 2.

Геленджик

Административное здание, ул. Керченская, 3, 3 этаж.

Зачем вообще нужна справка?

- Странно слышать о том, что туристы огорчены этими требованиями на российских курортах. Но ведь они везде в мире одинаковые. Разве нет? При полете в ту же Турцию также необходимы тесты и справки, - говорит врач-реаниматолог Николай Чернышук. - Справка нужна в первую очередь для того, чтобы сам турист был в безопасности. Это - его здоровье.

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