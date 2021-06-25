Роспотребнадзор посоветовал Краснодарскому краю допускать в отели не только привитых, но и переболевших

Отдыхать должны и те, кто переболел. Фото: минкурортов края

Эпидемиологи рекомендовали властям Краснодарского края внести коррективы в решение о запрете отдыха на курорте для непривитых.

- Переболевшие коронавирусом тоже обладают иммунитетом, - пояснила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, теперь все, кто собирается на отдых в Краснодарский край, будет обязан предоставить при заселении в гостиницу справку о прививке от коронавируса. Альтернативой ей может стать только отрицательный ПЦР-тест на наличие инфекции в крови, полученный не позднее трех дней назад. Такое решение было принято сегодня, 24 июня, на заседании оперштаба по коронавирусу.

С 1 июля это требование начнет действовать для всех отелей, гостиниц, пансионатов, санаториев. Исключение касается только детских лагерей и медицинских организаций.

- Эпидемиологическая обстановка обязывает нас принять такое решение. Только за неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла более чем на 11 процентов, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кроме того, с 1 августа эта мера будет ужесточена. На курорты примут только тех, кто прошел вакцинацию либо имеет убедительный медицинский отвод.

К слову, сделать прививку туристы могут уже сейчас в трех курортных городах. Для этого нужно всего лишь придти в мобильный пункт вакцинации с паспортом, СНИЛС и медицинским полисом.

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