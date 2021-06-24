Начнется расцвет частного сектора: как в Сочи отреагировали на закрытие курорта для непривитых туристов

В Сочи сейчас много туристов, но отельеры хотят еще больше Фото: Виктор КЛЮШКИН

С 1 августа гостиницы и отели Краснодарского края не будут принимать туристов без справки о вакцинации от коронавируса. Так решили местные власти и закрыли въезд в регион для непривитых.

В Сочи после этой новости распереживались, что поток отдыхающих теперь хлынет в частный сектор, а не в нормальные отели и гостиницы.

- Когда открыли сообщение с Турцией, я очень четко сказала, что продажа путевок туда принципиально не повлияет на поток, а вот ковидные меры могут повлиять на туристический бизнес сильнее, - считает президент ассоциации отельеров и рестораторов Сочи Анна Нетягина. - Постановление про обязательную вакцинацию персонала - абсолютно уместное, все сотрудники должны быть привиты. Работодателям дали срок - до 23 августа. И он вполне реален, чтобы провакцинировать 60 % персонала. Требования чёткие и понятные. А все ковидные санпины мы соблюдали и продолжаем соблюдать, их никто не отменял.

Но Нетягина волнуется, что тот срок, который дан на вакцинацию для туристов – короткий.

-Тем гостям, которым до приезда на отдых остался месяц, просто не успеют привиться, - вздыхает она. - Даже если они запишутся сейчас на вакцинацию, скорее всего просто не успеют поставить две вакцины с промежутком в 21 день. Уверена, что начнутся отмены броней. Люди поедут в Турцию и Грецию, которые принимают просто по ПЦР-тесту. А из этого вытекает ещё одно последствие - опять безумно подорожает посуточное жильё от частных лиц. Этот рынок реагирует день в день на такие вещи. Как только владельцы жилья поймут, что отельеры не могут принимать гостей, и конкуренции просто нет, частников уже никто не сможет контролировать. Тут они не только цены взвинтят для отдыхающих, но и выгонят квартиросъёмщиков, которые на постоянных условиях снимают жилье, для того чтобы сдавать посуточно. Наш персонал, который живёт и снимает квартиры в Сочи, чтобы работать, может оказаться на улице. Скорее всего, они либо разъедутся, либо потребуют увеличение заработной платы. А отельеры и рестораторы столкнуться с нехваткой персонала.

Известный в Сочи ресторатор Владислав Серебряков с новыми правилами призывает согласиться, хотя отток туристов может повлиять и на его бизнес.

- Что бы мы не говорили и как бы к этому не относились - мы должны выполнять все требования и рекомендации Роспотребнадзора, - говорит он. - Это первостепенно, так или иначе, безопасность людей. Правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 июля 2021 года: обязательная вакцинация или ПЦР тест при заселении в отель.

Правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 августа 2021 года: без справки о вакцинации от COVID-19 не пустят.