Правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 августа 2021 года: без справки о вакцинации от COVID-19 не пустят

В Краснодарском крае действуют правила для туристов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Без вакцины от COVID-19 не пустят в регион. Правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 августа 2021 года начинают действовать. Так отдохнуть на курортах Кубани смогут только те, у кого есть сертификат о вакцинации. С 1 июля в Краснодарском крае принимать туристов будут либо со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, либо с сертификатов о вакцинации. А вот правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 августа 2021 года меняются.

- С 1 августа принимать гостей будем только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания, - пояснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Туристов без справки о вакцинации просто не заселят в отели, санатории и пансионаты. Сотрудники Роспотребнадзора будут просить справки и на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Правда, нужна будет справка о полной вакцинации.

Однако на курортах Краснодарского края для туристов уже работают пункты вакцинации.

В Сочи привиться можно в ТРЦ «Море Молл», в Олимпийском паркеТ

В Туапсе - на Центральной площади.

В Новороссийске - в ТЦ «Южный пассаж».

В Геленджике - на улице Керченской, 3