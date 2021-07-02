Сочинские отельеры начали компенсировать гостям расходы на ПЦР-тесты

Находчивые отельеры знают, чем привлечь туристов
Сочинские отельеры призывают туристов не отменять поездку к Черному морю из-за новых ограничений, а прицениться.
- За бронь на пять ночей мы компенсируем затраты на ПЦР-тесты наших гостей, - говорит владелец отеля в Сочи Владимир Масютин. - Гостям эта идея понравилась.
К слову, стоимость проживания в таком отеле от семи тысяч рублей за двухместный номер. И пока ни одной отмены брони здесь не зафиксировано.
Сочинцы призывают растиражировать эту идею на другие средства размещения.
- Слушайте, все так просто и ничего незаконного, - соглашаются туристы.
Пока желающих отдохнуть на российском побережье меньше не становится
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Напомним, с 1 июля На курорты Краснодарского края с 1 июля не пускают без отрицательного теста ПЦР на коронавиурс или без справки о вакцинации, а с 1 августа ждут туристов только с сертификатом. Отдыхающих просто не заселят в отель без этих документов.
Такое решение вызвало шквал недовольств со стороны туроператоров, отдыхающих и даже перевозчиков.
Между тем, в Краснодарском крае сегодня, 2 июля, число заболевших коронавирусом обновило новый рекорд, их снова больше 200 за сутки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Билеты в Краснодарский край подешевели на фоне ограничительных мер
Поездки на поезде стали дешевле на 23%, на самолете – на 10% (подробнее)
МЕЖДУ ТЕМ
Достаточно одного укола: Главное о прививках для туристов в Краснодарском крае
Как поступят с теми, кто уже приехал на отдых к морю (подробнее)
Роспотребнадзор посоветовал Краснодарскому краю допускать в отели не только привитых, но и переболевших
Глава ведомства Анна Попова обратила внимание, что эта категория отдыхающих тоже обладает иммунитетом от коронавируса (подробнее)
Начнется расцвет частного сектора: как в Сочи отреагировали на закрытие курорта для непривитых туристов
Ограничения вступят в силу только с 1 августа, а отельеры уже боятся (подробнее)