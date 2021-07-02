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Общество2 июля 2021 15:46

Сочинские отельеры начали компенсировать гостям расходы на ПЦР-тесты

С 1 июля заселиться на курорте без такой справки нельзя
Ева МУР
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Находчивые отельеры знают, чем привлечь туристов

Находчивые отельеры знают, чем привлечь туристов

Сочинские отельеры призывают туристов не отменять поездку к Черному морю из-за новых ограничений, а прицениться.

- За бронь на пять ночей мы компенсируем затраты на ПЦР-тесты наших гостей, - говорит владелец отеля в Сочи Владимир Масютин. - Гостям эта идея понравилась.

К слову, стоимость проживания в таком отеле от семи тысяч рублей за двухместный номер. И пока ни одной отмены брони здесь не зафиксировано.

Сочинцы призывают растиражировать эту идею на другие средства размещения.

- Слушайте, все так просто и ничего незаконного, - соглашаются туристы.

Пока желающих отдохнуть на российском побережье меньше не становится

Пока желающих отдохнуть на российском побережье меньше не становится

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Напомним, с 1 июля На курорты Краснодарского края с 1 июля не пускают без отрицательного теста ПЦР на коронавиурс или без справки о вакцинации, а с 1 августа ждут туристов только с сертификатом. Отдыхающих просто не заселят в отель без этих документов.

Такое решение вызвало шквал недовольств со стороны туроператоров, отдыхающих и даже перевозчиков.

Между тем, в Краснодарском крае сегодня, 2 июля, число заболевших коронавирусом обновило новый рекорд, их снова больше 200 за сутки.

Готовы ли россияне на прививку ради отпуска
Корреспонденты «КП» опросили отдыхающих в Сочи, привиты ли они и если нет - готовы ли сделать прививку ради отпуска в Краснодарском крае?

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