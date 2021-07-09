Въезд на курорты Краснодарского края упростили: Вакцинацию можно пройти на отдыхе

Отдыхать на Черноморском побережье можно будет на других условиях

Курорты Краснодарского края примут-таки туристов с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус с 1 августа. Но только в том случае, если на месте в региональных пунктах вакцинации, отдыхающие сделают прививку от COVID.

- У нас работают мобильные пункты для туристов, нужно только прийти туда с паспортом, СНИЛС и седполисом. Все готово и все работает. Вакциной мы готовы обеспечить, - сказал на заседании оперштаба глава региона Вениамин Кондратьев.

Изначально планировалось, что с 1 августа заселиться в отели, гостиницы, пансионаты и санатории Черноморского побережья можно будет исключительно с прививочным сертификатом на руках. Однако глава Ростуризма обратилась к властям региона с просьбой, рассмотреть вариант с ПЦР-тестами.

- Последние две недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: 5 июля подтвердились 214 новых случаев — это максимум за всё время с начала пандемии. В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон. Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, - сказал во время заседания оперштаба Кондратьев.

Напомним, на курорты Краснодарского края с 1 июля не пускают без отрицательного теста ПЦР на коронавирус или без справки о вакцинации. Однако поток отдыхающих не снижается. Пляжи Анапы, Геленджика и Сочи буквально трещат по швам.

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