«Иркутск, Питер, Москва - все здесь!»: на курорты Краснодарского края едут полные поезда

Поезда прибывают каждые полчаса Фото: Максим ПЕСКОВ

Ранним утром, 1 июля, на платформы курортных железнодорожных вокзалов в Сочи и Анапе высыпали сотни новых гостей. С этого дня в регионе вступают новые правила заселения в отели, гостиницы, пансионаты и санатории. Кроме привычных вещей, с собой в отпуск теперь нужно захватить либо прививочный сертификат, либо одну из двух справок. ПЦР (тест действителен 72 часа) покажет, что нет ковида, а вторая - что уже переболели не больше полугода назад.

В Сочи - тоже аншлаг Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Встречай нас, Анапа! Море, мы идем к тебе! - выходит из вагона с надписью "Иркутск" улыбающаяся женщина. За ней гуськом движутся мальчик лет 10-ти и девочка лет пяти. Так в благодушном настроении они садятся в синий микроавтобус.

- Девочки, мы из Сибири, неужели ради солнца и моря не решимся на прививку?! - говорит она нам через плечо, укладывая огромные чемоданы.

Всего за час на анапский вокзал прибыли три поезда из разных регионов страны. Кое-кто - в собственные квартиры на курорте, которые ждали своего часа с зимы. Для такого отдыха не нужны антиковидные документы.

С 1 июля для туристов есть ограничения Фото: Максим ПЕСКОВ

- У меня здесь свое жилье. Я уезжаю из Питера почти на все лето и так каждый год. В поезде просили надеть маски, конечно. Но все же подчиняются этим требованиям единицы, - охотно отвечает еще один пассажир.

К слову, пляжи у самого Черного моря не пусты. Прямо с вокзалов, благо, он рядом, новые гости Сочи тоже торопятся помочить ножки.

Власти курорта говорят о незначительной отмене туров Фото: Виктор КЛЮШКИН

- В гостиницу я не пойду и не собиралась. Я каждый год приезжаю тут к одной "бабушке Сирануш" и она с меня прививок не потребует, - выкладывает, как на духу, молодая девушка в шляпке.

Между тем, все сочинские "бабушки" из частного сектора уже взяты на карандаш.

- Все мини-отели и гостевые дома в Сочи внесены в реестр. Таких объектов у нас больше 2 тысяч. И все они должны работать по новым правилам размещения во время пандемии. 1 июля выборочно по этим адресам будут работать мониторинговые группы. Они проверят, насколько эти требования исполняются, - пояснила "КП" - Кубань" замглавы Сочи Ирина Петухова.

На мэрии Сочи теперь двойная ответственность - не только за качественный, но и за безопасный отдых. На вокзалах и в аэропорту снова взялись за антисептики. Трут и чистят каждые четыре часа.

Бесконтактный термометр выявляет человека с повышенной температурой на расстоянии.

Ради моря и солнца можно, говорят, и прививку сделать Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Новое оборудование установили в досмотровом павильоне у каждого из восьми выходов. Она автоматически оповещает сотрудников о заболевшем человеке, - сообщили «Комсомольской правде» в мэрии.

Пассажира с повышенной температурой просят пройти в медпункт, там ему ставят градусник и дальше по ситуации применяются меры.

Даже утром пляжи не пустуют Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Есть прививка - отдыхай спокойно. Ну за границу же тоже со справками нужно лететь. Какая разница, - говорит всегда словоохотливый сочинский таксист. - Я, вот, себе поставил и работаю тоже.

В Сочи с вокзала - прямо к морю Фото: Виктор КЛЮШКИН

Пока отмена туров на июль и август в во всероссийской здравнице - всего 4 процента. Но и они вернутся, сделав прививку, надеются власти курортов.

Сезон в разгаре Фото: Виктор КЛЮШКИН

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