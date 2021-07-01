После введения новых коронавирусных правил число пассажиров в аэропорту Сочи не уменьшилось

Фото: instagram.com/krr.aero

Путешественников не на шутку напугала новость о том, что в Сочи, Анапу и Геленджик могут отменить половину авиарейсов. Причиной якобы стали новые ковидные правила, которые начали действовать на курортах края. Без наличия сертификата о вакцинации или свежих результатов ПЦР-теста в отели люди не могут заселиться. Из-за этого авиакомпании физически не могут обеспечить пилотов и стюардесс необходимыми справками.

Но, как выяснилось, новость об этом была сильно преувеличена - на деле никакой проблемы нет. Например, в сочинском аэропорту 138 рейсов на вылет, и еще 138 - на прилет.

- Каждые сутки 40-45 тысяч пассажиров прилетает на курорт, в пятницу и выходные дни туристов еще больше - 47-49 тысяч, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в аэропорту Сочи.

Ранее сообщалось, что после старта ограничений на курортах Краснодарского края туристов стало еще больше.