Введенные с 1 июля ограничения в Краснодарском крае распространяются и на кемпинги

Новые правила вступили в силу Фото: Олег Укладов

Напомним, с 1 июля вступили в силу новые правила заселения туристов на Черноморском побережье. На курортах принимают с сертификатом о вакцинации или «свежим» ПЦР-тест, который действителен 72 часа. Накануне также разрешили заезд переболевших коронавирусом туристов, но только с одним условием – также нужна подтверждающая справка, что диагноз был поставлен не позднее полугода назад.

Стоит отметить, что с 1 июля туристам придется предоставить отрицательный ПЦР тест или справку о перенесенном COVID-19 при заселении во все официальные средства размещения – документы нужны не только в отелях, гостиницах, базах отдыха, но и в кемпингах.

Введенные ограничения на курортах распространяются и на кемпинги согласно постановлению губернатора «О введении режима повышенной готовности». В документе говорится, что введены ограничения по приему и размещению организаций и ИП, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. А действующее законодательство как раз определяет деятельность кемпингов как деятельность по предоставлению мест для временного проживания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что курорты Краснодарского края с 1 июля начинают принимать отдыхающих по новым правилам. Туристы подтверждением того, что они здоровы, могут заселяться в течение месяца. А вот с 1 августа уже нужен будет сертификат о вакцинации или справка о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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