Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 8:38

На Кубани 1 июля вступили в силу новые правила заселения туристов

На курортах начали принимать отдыхающих только с ПЦР-тестом или переболевших COVID-19
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С 1 июля в регионе ужесточили правила приема туристов. По постановлению губернатора Вениамина Кондратьева, при заселении отдыхающим потребуется сертификат о вакцинации или «свежий» ПЦР-тест, который действителен 72 часа.

Накануне также разрешили с 1 июля заселять в отели и гостиницы туристов, переболевших COVID-19. Но только с соответствующей справкой о том, что диагноз был поставлен не позднее полугода назад. Новые меры не касаются несовершеннолетних, то есть детям с 1 июля не надо сдавать тест ПЦР.

Для граждан Армении, Беларуси и Киргизии требуется отрицательный ПЦР-тест в приложении «Путешествуй без COVID». Его необходимо получить максимум за 3 дня до заселения.

А вот с 1 августа при заселении туристам нужен будет сертификат о вакцинации или справка о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.