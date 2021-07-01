В мэрии сообщили, что в Сочи отменили бронирование 4% туров на июль и август

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Мэрия Сочи опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы по теме новых правил заселения. Например, массовую отмену бронирований в администрации не подтвердили.

- В течение пяти дней после введения ограничений мы провели анализ отмен бронирований. По данным, которые мы получили от отельеров, процент отмен в среднем по городу на июль и август составляет порядка 4%, - отметили в пресс-службе мэрии города.

В администрации также выразили уверенность, что по мере иммунизации жителей в регионах бронирование туров будет возобновлено.

Сейчас в Сочи на прием гостей работает 2 374 объекта размещения. Загрузка объектов размещения составляет 88%, в ряде крупных санаториев и отелей – 100%. Сейчас на курорте пребывает 180 тысяч гостей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи нет массовой отмены бронирований в связи с новыми правилами заселения. Туристы готовы делать ПЦР-тесты, приезжая на курорт.