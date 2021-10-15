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Общество15 октября 2021 15:12

Отправили на зимовку: в парке Галицкого укрыли экзотические деревья

В парке "Краснодар" несколько тропических растений накрыли прозрачными колпаками
Юлия ЧУБАКОВА
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В парке укрывают деревья

В парке укрывают деревья

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Жители Кубани спешат попрощаться с теплой погодой. Синоптики объявили о резком похолодании - на регион надвигается холодный атмосферный фронт. Он настигнет Краснодарский край уже в ближайшее воскресенье, 17 октября. Поэтому людям необходимо задуматься об утеплении.

Рабочие собирают специальные конструкции.

Рабочие собирают специальные конструкции.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Активная подготовка к холодам начиналась и в парке Галицкого. Там над многими экзотическими деревьями появились шатры, не пропускающие воздух.

Работа кипит по всему парку.

Работа кипит по всему парку.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- В парке Галицкого полно экзотических растений: акации "мимозы", пальмы нескольких видов, араукарии, сосны итальянские, фотинии, земляничное дерево, оливки, - рассказал “КП-Кубань” член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - И многие из них, действительно, не переносят холодов. Прошлой зимой, например, из-за низких температур сильно подмерзли пальмы, араукарии и другие кустарники и деревья. Поэтому в этом году их решили укрыть.

В итоге получаются вот такие купола, которыми накрывают экзотов.

В итоге получаются вот такие купола, которыми накрывают экзотов.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Первым делом на “зимовку" отправили могучий баобаб, что стоит в самом центре парка.

Сейчас в парке Галицкого высажено свыше 2,5 тысяч деревьев.

Сейчас в парке Галицкого высажено свыше 2,5 тысяч деревьев.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Дерево - родом из Южной Америки, поэтому оно точно не приспособлено к низким температурам. Над ним уже натянули прозрачный купол.

Деревья под надежной защитой.

Деревья под надежной защитой.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Также металлические конструкции появились над араукариями - вечнозелеными хвойными деревьями родом из Америки. Скоро их тоже обтянут специальным прозрачным материалом, не пропускающим ветер и холодный воздух, и деревья отправятся зимовать.

Пальмы особенно нуждаются в тепле.

Пальмы особенно нуждаются в тепле.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Остальные растения— те, которые не боятся холодов — тоже получили изменения. Правда, косметические. Работники парка подстригли кроны деревьев и листья кустарников.

Издалека особенно вечером выглядит укрытия выглядят волшебно.

Издалека особенно вечером выглядит укрытия выглядят волшебно.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Напомним, сейчас в парке Галицкого высажено свыше 2,5 тысяч деревьев.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ