Отправили на зимовку: в парке Галицкого укрыли экзотические деревья

В парке укрывают деревья Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Жители Кубани спешат попрощаться с теплой погодой. Синоптики объявили о резком похолодании - на регион надвигается холодный атмосферный фронт. Он настигнет Краснодарский край уже в ближайшее воскресенье, 17 октября. Поэтому людям необходимо задуматься об утеплении.

Рабочие собирают специальные конструкции. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Активная подготовка к холодам начиналась и в парке Галицкого. Там над многими экзотическими деревьями появились шатры, не пропускающие воздух.

Работа кипит по всему парку. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- В парке Галицкого полно экзотических растений: акации "мимозы", пальмы нескольких видов, араукарии, сосны итальянские, фотинии, земляничное дерево, оливки, - рассказал “КП-Кубань” член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - И многие из них, действительно, не переносят холодов. Прошлой зимой, например, из-за низких температур сильно подмерзли пальмы, араукарии и другие кустарники и деревья. Поэтому в этом году их решили укрыть.

В итоге получаются вот такие купола, которыми накрывают экзотов. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Первым делом на “зимовку" отправили могучий баобаб, что стоит в самом центре парка.

Сейчас в парке Галицкого высажено свыше 2,5 тысяч деревьев. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Дерево - родом из Южной Америки, поэтому оно точно не приспособлено к низким температурам. Над ним уже натянули прозрачный купол.

Деревья под надежной защитой. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Также металлические конструкции появились над араукариями - вечнозелеными хвойными деревьями родом из Америки. Скоро их тоже обтянут специальным прозрачным материалом, не пропускающим ветер и холодный воздух, и деревья отправятся зимовать.

Пальмы особенно нуждаются в тепле. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Остальные растения— те, которые не боятся холодов — тоже получили изменения. Правда, косметические. Работники парка подстригли кроны деревьев и листья кустарников.

Издалека особенно вечером выглядит укрытия выглядят волшебно. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Напомним, сейчас в парке Галицкого высажено свыше 2,5 тысяч деревьев.