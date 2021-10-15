Температура упадет на 20 градусов: в Краснодарском крае резко похолодает

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Кубани вновь радует теплая погода, хотя накануне циклон и задел «хвостом» несколько курортных городов. Последствия стихии устраняют в Анапе, восстанавливают и Сочи после шторма. К счастью, непогода портила настроение жителям побережья недолго. Сейчас море успокоилось. Правда, по прогнозам синоптиков благодать на улице будет лишь пару дней. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Краснодарский край идет серьезное похолодание, которое вновь заставит жителей утеплиться.

А все потому, что на Кубань придет холодный атмосферный фронт. Он сейчас охлаждает соседние регионы. К воскресенью, 17 октября, доберется и до юга. Погода начнет портиться с самого утра - будут и дожди, и промозглый ветер.

- Местами ожидается кратковременный дождь, гроза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер по краю восточной четверти 4-9 метров в секунду. На Азовском побережье его скорость будет выше - 6-11 метров в секунду, на Черноморском - порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха, естественно, начнет понижаться. Днем воздух будет прогреваться до +15-17 градусов, однако уже с начала рабочей недели отметки резко упадут до 10-12. Прохладно будет даже в Сочи. При этом в ночные часы прогнозируются довольно низкие значения - 6-8 градусов в центральной части края. А в предгорных и горных районах ожидаются заморозки. И, скорее всего, нынешние теплые деньки станут заключительным аккордом бабьего лета. А значит, и купальный сезон даже для любителей бодрящей воды можно будет считать закрытым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды в Краснодаре на ноябрь 2021: похолодает, как на Крайнем Севере

«КП» – Кубань» узнала прогноз погоды в Краснодаре на ноябрь 2021 года (подробнее)