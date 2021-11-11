Новогодние елки в Краснодаре 2021-2022: где и когда установят деревья Фото: krd.ru

Новогодние елки в Краснодаре 2021-2022 уже скоро украсят кубанскую столицу. Сразу девять деревьев – символов праздника – установят в краевом центре.

«КП» – Кубань» выяснила, где и когда установят новогодние елки в Краснодаре 2021-2022. В этом году мэрия закупила сразу семь новых деревьев вместе с украшениями и подсветкой. Все они искусственные.

Новогодние елки в Краснодаре 2021-2022 установят сразу в девяти местах. Они появятся:

- на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина;

- на площади у ЗСК;

- на Красной, 35;

- на Главной городской площади;

- на аллее 80-летия образования Краснодарского края;

- на площади перед кинотеатром «Болгария»;

- в сквере им. Гатова;

- в сквере «Субботний»;

- в сквере Пограничников;

Отметим, что в прошлом году Главная городская елка открылась в середине декабря. Украшением дерева занялся известный кубанский бизнесмен Александр Кравченко. На это он потратил два миллиона рублей.