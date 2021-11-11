Новогодние елки в Краснодаре 2021-2022: где и когда установят деревья Фото: krd.ru
Новогодние елки в Краснодаре 2021-2022 уже скоро украсят кубанскую столицу. Сразу девять деревьев – символов праздника – установят в краевом центре.
«КП» – Кубань» выяснила, где и когда установят новогодние елки в Краснодаре 2021-2022. В этом году мэрия закупила сразу семь новых деревьев вместе с украшениями и подсветкой. Все они искусственные.
Новогодние елки в Краснодаре 2021-2022 установят сразу в девяти местах. Они появятся:
- на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина;
- на площади у ЗСК;
- на Красной, 35;
- на Главной городской площади;
- на аллее 80-летия образования Краснодарского края;
- на площади перед кинотеатром «Болгария»;
- в сквере им. Гатова;
- в сквере «Субботний»;
- в сквере Пограничников;
Отметим, что в прошлом году Главная городская елка открылась в середине декабря. Украшением дерева занялся известный кубанский бизнесмен Александр Кравченко. На это он потратил два миллиона рублей.