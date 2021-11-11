На улицах Краснодара перед новогодними праздниками установят семь новых елей

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В этом году в Краснодаре установят семь новых искусственных елей. Два новогодних дерева на Главной городской площади и на улице Красной, 35 обновили в прошлом году, они останутся прежними. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Устанавливать елки начнут традиционно 1 декабря. Их смонтируют и украсят к 15 числу, - отметили в мэрии.

Стоит отметить, какими будут украшения на Главной елке города, еще решается.

Кроме того, с 15 до 31 декабря будут работать более 80 ёлочных базаров. Их можно найти во всех районах города. На базарах будут выставлены пихты, сосны и ели. Планируемое время работы с 8 утра до 10 вечера.

КОНКРЕТНО

Новогодние елки в Краснодаре установят:

- на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина;

- на площади напротив здания ЗСК;

- на аллее 80-летия образования Краснодарского края;

- в сквере имени Гатова;

- на площади перед кинотеатром «Болгария»;

- в сквере «Субботний»;

- в сквере «Пограничников»;

- по улице Красной, 35;

- на Главной городской площади возле театра драмы.

Ярмарки новогодних украшений откроются:

- на пересечении улиц Красноармейская и Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);

- на улице Одесской между Красной и Коммунаров;

- на улице Атарбекова неподалеку от дома № 30;

- на улице Героя Аверкиева возле адреса № 2;

- на Карякина около № 10-18.

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