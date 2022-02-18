Изуродованная пластическим хирургом участница конкурса красоты ошарашила потраченной на операции суммой

Юлия лишь хотела немного улучшить внешность, а в итоге потеряла деньги и здоровье.

Следственный комитет расследует дело, фигурантами которого стали два известных хирурга. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья. Какой вред был причинен Юлии Тарасевич, станет известно после экспертизы. Сейчас пострадавшая пациентка собирает необходимые документы. Изуродованная женщина надеется наказать медиков и отсудить у них компенсацию. Ведь жизнь Юлии вот уже год похожа на ад - она не может нормально спать, мимика на ее лице отсутствует.

- Я обращалась к множеству специалистов, никто не может понять, как можно было меня так изуродовать, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Юлия Тарасевич. - Но весь ужас произошедшего в том, что те, кто меня оперировал, своей вины не видят. Ни одна, ни другая клиника не принесла мне даже извинения. Никто не предложил мне за свой счет выполнить восстановление.

На фото Юдия до операции (слева) и после неудачного вмешательства.

Как оказалось, в погоне за красотой Юлия потеряла здоровье и баснословные деньги.

- Я заплатила им 300 тысяч за операцию. На реабилитацию потратила около 1,5 миллиона рублей. Моей семье пришлось влезть в долги, брать кредиты, чтобы помочь мне. А тем временем врачи, оперировавшие меня, безнаказанно продолжают работать, - добавляет «КП» - Кубань» Юлия. – Оперировавшие меня хирурги заявили, что я виновата сама. Якобы у меня было какое-то врожденное генетическое заболевание. Но на самом же деле до операции мои анализы были идеальны. Да и до неудачной пластики я корректировала себе нос, и все с моим здоровьем было отлично.

Отметим, что клиника пойти на "мировую" с пациенткой не согласилась. По словам Юлии, ей даже отказались предоставить копии своих медицинских документов.

- Они всячески препятствуют тому, чтобы я ознакомилась со своей медицинской картой. Документы, сказали, они дадут только по запросу суда, - добавляет Юлия. - Когда я спросила, поучаствуют ли они финансово в моей реабилитации, услышала в ответ - "подумаем"...

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