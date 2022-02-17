В Краснодарском крае приговорили брачных аферисток, которые свели в могилу 10 мужчин

Александра Донченко заявила, что мужчины оставляли им наследство добровольно. Фото: скриншот.

В Армавире вынесен приговор по делу так называемых «черных вдов». На скамье подсудимых четыре женщины: 53-летняя Александра Донченко, две ее дочери Алена и Анжела и знакомая семьи Татьяна Лукоянова. Женщины сколотили банду, деяния которой потрясли маленький кубанский городок.

Александра Донченко в 2013 году разработала коварный и хладнокровный способ обогащения. Вместе с подельницами она подыскивала одиноких стариков. Непременное условие – все пожилые мужчины должны были быть обеспеченны хотя бы собственным жильем. За последнее отвечала подруга-соучастница бандерши. Татьяна Лукоянова работала в соседнем Новокубанске риелтором и прекрасно ориентировалась на местном рынке недвижимости.

Дамская компания быстро втиралась в доверие жертвы. Очарованные вниманием 53-летней Донченко и ее дочерей, старики теряли голову и в обмен на пожизненный уход и заботу переписывали на женщин все свое имущество. Дальше романтика заканчивалась. За пенсионерами переставали ухаживать и практически морили их голодом. В итоге, практически всех госпитализировали со схожими диагнозами: гангрена, сепсис и тяжелейшие кровоизлияния. Пожилые мужчины очень быстро умирали, оставив квартиры и земельные участки наследницам.

- Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллионов рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам, 11 потерпевших умерли, - рассказали в пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

С 2013 по 2019 год подсудимые обманули не менее 10 человек. Аферистки оставили свой след в Краснодаре, Армавире и в Сочи. Женщины поделили города между собой, где вели поиски подходящих кандидатур.

С шестью пенсионерами Донченко произнесла клятвы в верности и любви до гроба перед регистраторами ЗАГСа. Но спустя непродолжительное время совместной жизни все супруги покинули этот мир.

- Для придания видимости законности своим действиям с некоторыми потерпевшими женщины заключали браки для того, чтобы после их смерти вступить в наследство и завладеть принадлежавшим им имуществом, - в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края поведали, что подсудимые так и не признали вину.

Подсудимые вину не признали. Фото: скриншот

Следователи предполагали, что брачные аферистки травили своих жертв, но экспертиза не подтвердили эту версию. Разоблачили «черную вдову» Александру Донченко, двух ее дочерей Алену и Анжелу Матюшенко, а также подругу-риелторшу Лукоянову Татьяну в 2019 году.

На допросах Александра Донченко заявила, что все браки заключала исключительно по любви и никаких корыстных целей не преследовала. Судья не счел убедительными ее слова и приговорил всех участниц банды к штрафам и реальным срокам лишения свободы. Глава банды «черная вдова» Александра Донченко проведет за решеткой шесть лет, а также должна будет выплатить полмиллиона рублей штрафа.

Алена Матюшенко приговорена к 3,6 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей, вину сестры Анжелы суд также счел доказанной – ей придется отбыть 3 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима и выплатить 250 тысяч рублей штрафа.

Татьяна Лукоянова также отправится в исправительную колонию общего режима на 3,6 года.

В пользу родственников пожилых людей, которые были признаны потерпевшими в этом деле, с осужденных взыскано 5 426 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.