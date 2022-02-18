Падает бетон, ходить опасно. Что сейчас происходит с многоэтажкой в Сочи, которая начала трещать по швам после непогоды

В подъездах лопнули стекла Фото: Олег УМАРОВ

Пятиэтажка в Сочи продолжает трещать по швам. Земля под домом начала «ходить» и в двух подъездах стала сначала сыпаться штукатурка, а потом уже полетели кирпичи над окнами. Жить тут стало опасно, и мэрия эвакуировала людей в хостел. 56 человек, из которых 12 - дети, съехали из своих квартир. И если сначала только два подъезда были признаны опасными, то сейчас трещины пошли дальше.

- Наш дом укрепляли, трещины заделывали, но это не помогает, - рассказывает жительница третьего подъезда дома по улице Дорога на Большой Ахун, 16. - Дом отходит. А еще под ним забивается вода, мы как в болоте.

Трещина становится шире Фото: Олег УМАРОВ

Активно разрушаться дом начал 12 февраля из-за просадки грунта после ливней. Многоэтажке 49 лет и она просто не выдержала «движения» земли. В тот же день на месте был развернут оперативный штаб. Были эвакуированы жители первого и второго подъездов. А 13 февраля жильцам 1-го и 2-го подъезда разрешили забрать свои вещи из квартир. На окнах МЧС растянули защитную сетку для удержания падений стекла и бетонных частей каркаса здания.

- Хорошо сетка натянута, а то большие куски бетона падают. А сетка не дала им упасть на улицу, на головы прохожих, - говорят жильцы.

За обстановкой продолжают наблюдать спасатели Фото: Олег УМАРОВ

Городской межведомственный оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме – решает, что дальше делать с этим домом.

- В ближайшее время на месте пройдет выездное заседание под председательством главы города Сочи, - сообщается в мэрии. - Всем эвакуированным жильцам оказывается вся необходимая поддержка.

На месте также дежурит полиция, которая обеспечивает безопасность граждан и сохранность личного имущества. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского продолжается наблюдение динамики развития ситуации. Идет экспертное обследование дома, на данный момент оно в завершающем этапе.

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