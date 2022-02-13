Пятиэтажный дом был построен в 1974 году. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи комиссия обследует конструкции дома, где пошли трещины из-за просадки грунта. Об этом стало известно после оперативного штаба, который прошел под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского. Напомним, накауне многоэтажный дом № 16 на улице Дорога на Большой Ахун в Сочи пошел трещинами. Причиной стала просадка грунта. Сам многоквартирник построен еще в 1974 году. В доме шесть подъездов, но жителей лишь двух из них эвакуировали, поскольку появилась угроза жизни. Введен локальный режим ЧС.

Как говорят специалисты, опасные трещины обнаружили в конструкции дома только в двух подъездах. В них проживают 57 человек. Всего же в многоэтажке 104 квартиры, из которых 45 муниципальные.

- Вход в пострадавшие подъезды опечатан, - уточняют в администрации Сочи. - На месте продолжают дежурить сотрудники полиции.

На данный момент принято решение о необходимости инженерного обследования конструкций дома, часть которого построена на ленточном фундаменте. К работам приступят в ближайшее время. Пока специалисты продолжают наблюдать за состоянием здания.

У дома дежурят сотрудники полиции. Фото: t.me/officialsochi

- На сегодняшний день 29 взрослых и 11 детей временно разместили в отеле. Им предоставлено горячее питание, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Сочи. - В числе эвакуированных - 87-летний инвалид.

При этом, как сказали в администрации города, девять человек письменно отказались от размещения. Их у себя приютила родня.

- Администрация города продолжает оказывать всю необходимую поддержку жильцам пострадавших подъездов, - сообщили в мэрии. - Ситуация находится под личным контролем главы города Алексея Копайгородского.

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