В Сочи обследуют дома рядом с эвакуированной многоэтажкой

В Сочи обследуют дома после введения локального ЧС. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи в оперативном режиме работают все экстренные службы после просадки грунта в доме на улице Дорога на Большой Ахун, 16. Жильцов двух подъездов эвакуировали. Они находятся в гостиницах города-курорта.

- После того как жители проинформировали нас, что стали трескаться стекла, оперативный межведомственный штаб выехал на место. Сотрудники МЧС и администрации увидели, что ситуация критическая, было принято решение об эвакуации людей, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - Из-за обильных осадков оползневые процессы угрожают домам сочинцев. Это первая ласточка.

Вокруг подъездов будет выставлена круглосуточная охрана для защиты имущества эвакуированных людей. Рабочая группа обследует все дома, которые находятся вблизи пострадавшего здания.

- Вся техника и специалисты находятся на месте. Держу вопрос на личном контроле. Самая главная задача, чтобы люди находились под крышей, в тепле, в безопасном помещении, - отметил Копайгородский.

В воскресенье утром на место прибудет экспертная группа. Она должна дать профессиональную оценку. После этого будет разрабатываться дальнейший план действий.