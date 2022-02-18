Летающий полтергейст в камере видеонаблюдения напугал жителей Кубани. Кто это был на самом деле

Белый шар в темноте попал на видео. Скриншот кадра

Летающий полтергейст попал в объектив камеры наблюдения жителя станицы Передовой Отрадненского района. Мужчина решил просмотреть записи из-за странностей, которые насторожили его глубокой ночью.

- Стали лаять собаки, причем просто так они никогда не гавкают. Казалось, что что-то шуршит. В окно смотрел, никто мимо не проходил. Решил взглянуть на записи с камер видеонаблюдения и увидел нечто летающее возле двора, - с тревогой рассказал местный житель.

Видео с паранормальным объектом мужчина опубликовал в соцсетях.

«Зоопарк нечистой силы» - подписал ролик хозяин дома, возле которого засветились потусторонние силы. Он предположил, что на кадрах возле его двора орудовал эльф и попросил пользователей приглядеться и вместе с ним разобраться, что же все-таки шустро гуляет на кадрах. Те же, в свою очередь, верить в мистику отказались.

Да и эзотерик усомнился в сверхъестественности.

- То, что на видео, сложно назвать полтергейстом, потому что он представляет собой энергетический сгусток, невидимый для простых смертных, и обычно перемещает предметы. Предположить, что это дух, можно, - они выглядят как белые практически прозрачные световые шары. Но здесь что-то уж очень четкое, по моему мнению, живое, - прокомментировал «КП» - Кубань» экстрасенс и эзотерик Вячеслав Колтунов.

Эксперт-биолог же предположил, что на видео – обычная белка.

- Очень похоже на белку. Демонов точно не видно. Белок как раз в предгорном районе очень много. Ее траектория на видео нормальная. Белки бегают очень быстро и в прыжке могут пролетать около 10 метров. На кадрах вполне естественная подвижность для нормальной здоровой белки, - объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» Вениамин Голубитченко.

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