Хирурга, изуродовавшего участницу конкурса красоты из Сочи, обвинили в смерти другой пациентки

Халед Омар заверил, что не является лечащим врачом пострадавшей Юлии, потому своей вины не видит.

Следком Кубани разбирается в обстоятельствах неудачной пластики, от которой пострадала 43-летняя модель из Сочи. Напомним, женщина хотела подтянуть овал лица, а в итоге лишилась мимики и не может закрывать глаза, ухудшилось и зрение. Юлия Тарасевич надеется наказать медиков, которые после случившегося продолжают работать.

- За само хирургическое вмешательство взялся Андрей Комаров. Оперировал он вместе с коллегой Халедом Омаром, - рассказывает «КП» - Кубань» Юлия. – Помочь мне с восстановлением они не захотели. Андрей Комаров предлагал мне странные способы решения проблемы – лечение пиявками, иглоукалывание, «микротоки», хотя меня в тот момент надо было спасать. А Халед Омар толком и не общался со мной. Оно и понятно – после того, как отдала деньги, я им больше стала не нужна.

На фото Юлия до операции (слева) и после неудачного вмешательства.

По данным СУ СК по Краснодарскому краю, оба хирурга стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья. Но, как удалось узнать «КП» - Кубань», один из врачей в 2018 году уже беседовал со следователями. На столе у правоохранителей тогда оказалось сразу два заявления на врача. После операций, которые проводил медик, пострадали сразу две пациентки, одна из которых умерла. Его обвинили в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Первая трагедия случилась в 2017-м. Тогда мужчина работал в одной из частных клиник города, где орудовала не менее известная лже-хирург Алена Верди. Своим пациенткам он предлагал самые разные услуги. Одна из краснодарок увидела его объявление - захотела себе пышный бюст. Цена вопроса была дешевле, чем в других центрах, потому она обратилась именно к Халеду Омару. В январе женщине сделали операцию, правда, после у нее развился пневмоторакс. Простым языком, это скопление воздуха в пространстве между листками, окружающими легкие. Елене был причинен тяжкий вред здоровью.

Первое время правоохранители считали, что к такому результату привело отсутствие у хирурга нужной квалификации. Но в процессе расследования выяснилось, что образование у него все-таки было.

- Обычно в таких случаях назначается комиссионная судебно-медицинская экспертиза, в том числе, чтобы поставить перед экспертами вопрос о том, действительно ли действия врача привели к тяжкому вреду здоровья пациента, - объясняли в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Но экспертиза не выявила прямой связи в данном случае. Потому уголовное преследование по этому эпизоду прекратили.

Врач продолжает практиковать в клинике, несмотря на уголовные дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А спустя полгода хирург сделал другой женщине пластику живота. За операцию пациентка отдала порядка 200 тысяч рублей. У нее был высокий фактор риска развития тромбоэмболии. Врач знал об этом, но не назначил медикаментозную профилактику тромбоэмболических осложнений. В итоге после операции у пациентки развилась тромбоэмболия легочных артерий – она умерла. Как удалось узнать «КП» - Кубань», дело ушло в суд весной 2019 года и точка в нем до сих пор не поставлена – тяжбы продолжаются вот уже два года.

- Судебные заседания неоднократно откладывались по разным причинам - неявка свидетелей и потерпевшего, были и другие основания. Не раз назначались экспертизы, которые помогут выяснить, кто все-таки виноват в смерти женщины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в суде.

Стоит сказать, что приговор огласить должны были еще в декабре 2021 года, когда председательствующий ушел в совещательную комнату. Однако решение до сих пор не озвучено - очередное заседание, которое переносят вот уже второй месяц, назначено на март.

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Врача обвиняли еще и в неосновательном обогащении

С именитым хирургом в 2017 году судилась еще одна жительница Краснодара. Согласно материалам суда, которые есть в распоряжении «КП» - Кубань», она подала иск на Халеда Омара, в котором просит взыскать сумму неосновательного обогащения. Женщина требовала 99 тысяч рублей.

По ее словам, в ноябре 2015 году она перевела на банковскую карту медику деньги. Представитель хирурга заявил, что за эту сумму женщине сделали подтяжку лица, так что никакого обмана нет. Однако жительница Краснодара принесла в суд документы, свидетельствующие об обратном.

- В выписках из истории болезни сказано, что женщина находилась в стационаре в челюстно-лицевом отделении БСМП. Ей проведено оперативное вмешательство - подтяжка верхней, средней, нижней зоны лица, цервикопластика (иссечение излишков кожи в области подбородка и шеи), - сообщается в решении суда. - Но лечение проводилось не на основании договора на оказание платных медицинских услуг. Возмещение стоимости проведенного лечения осуществлялось компанией, в которой застрахована пациентка по полису ОМС.

А потому деньги хирург получил ни за что. Суд с доказательствами пострадавшей краснодарки согласился и заставил врача вернуть все до копейки.

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