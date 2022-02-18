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18 февраля 2022 11:41

Хирурга, изуродовавшего участницу конкурса красоты из Сочи, обвинили в смерти другой пациентки

На именитого врача ранее уже завели уголовное дело, суд по которому идет почти два года
Евгения СОРОКА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Халед Омар заверил, что не является лечащим врачом пострадавшей Юлии, потому своей вины не видит.

Халед Омар заверил, что не является лечащим врачом пострадавшей Юлии, потому своей вины не видит.

Следком Кубани разбирается в обстоятельствах неудачной пластики, от которой пострадала 43-летняя модель из Сочи. Напомним, женщина хотела подтянуть овал лица, а в итоге лишилась мимики и не может закрывать глаза, ухудшилось и зрение. Юлия Тарасевич надеется наказать медиков, которые после случившегося продолжают работать.

- За само хирургическое вмешательство взялся Андрей Комаров. Оперировал он вместе с коллегой Халедом Омаром, - рассказывает «КП» - Кубань» Юлия. – Помочь мне с восстановлением они не захотели. Андрей Комаров предлагал мне странные способы решения проблемы – лечение пиявками, иглоукалывание, «микротоки», хотя меня в тот момент надо было спасать. А Халед Омар толком и не общался со мной. Оно и понятно – после того, как отдала деньги, я им больше стала не нужна.

На фото Юлия до операции (слева) и после неудачного вмешательства.

На фото Юлия до операции (слева) и после неудачного вмешательства.

По данным СУ СК по Краснодарскому краю, оба хирурга стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья. Но, как удалось узнать «КП» - Кубань», один из врачей в 2018 году уже беседовал со следователями. На столе у правоохранителей тогда оказалось сразу два заявления на врача. После операций, которые проводил медик, пострадали сразу две пациентки, одна из которых умерла. Его обвинили в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Первая трагедия случилась в 2017-м. Тогда мужчина работал в одной из частных клиник города, где орудовала не менее известная лже-хирург Алена Верди. Своим пациенткам он предлагал самые разные услуги. Одна из краснодарок увидела его объявление - захотела себе пышный бюст. Цена вопроса была дешевле, чем в других центрах, потому она обратилась именно к Халеду Омару. В январе женщине сделали операцию, правда, после у нее развился пневмоторакс. Простым языком, это скопление воздуха в пространстве между листками, окружающими легкие. Елене был причинен тяжкий вред здоровью.

Первое время правоохранители считали, что к такому результату привело отсутствие у хирурга нужной квалификации. Но в процессе расследования выяснилось, что образование у него все-таки было.

- Обычно в таких случаях назначается комиссионная судебно-медицинская экспертиза, в том числе, чтобы поставить перед экспертами вопрос о том, действительно ли действия врача привели к тяжкому вреду здоровья пациента, - объясняли в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Но экспертиза не выявила прямой связи в данном случае. Потому уголовное преследование по этому эпизоду прекратили.

Врач продолжает практиковать в клинике, несмотря на уголовные дела.

Врач продолжает практиковать в клинике, несмотря на уголовные дела.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А спустя полгода хирург сделал другой женщине пластику живота. За операцию пациентка отдала порядка 200 тысяч рублей. У нее был высокий фактор риска развития тромбоэмболии. Врач знал об этом, но не назначил медикаментозную профилактику тромбоэмболических осложнений. В итоге после операции у пациентки развилась тромбоэмболия легочных артерий – она умерла. Как удалось узнать «КП» - Кубань», дело ушло в суд весной 2019 года и точка в нем до сих пор не поставлена – тяжбы продолжаются вот уже два года.

- Судебные заседания неоднократно откладывались по разным причинам - неявка свидетелей и потерпевшего, были и другие основания. Не раз назначались экспертизы, которые помогут выяснить, кто все-таки виноват в смерти женщины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в суде.

Стоит сказать, что приговор огласить должны были еще в декабре 2021 года, когда председательствующий ушел в совещательную комнату. Однако решение до сих пор не озвучено - очередное заседание, которое переносят вот уже второй месяц, назначено на март.

КСТАТИ

Врача обвиняли еще и в неосновательном обогащении

С именитым хирургом в 2017 году судилась еще одна жительница Краснодара. Согласно материалам суда, которые есть в распоряжении «КП» - Кубань», она подала иск на Халеда Омара, в котором просит взыскать сумму неосновательного обогащения. Женщина требовала 99 тысяч рублей.

По ее словам, в ноябре 2015 году она перевела на банковскую карту медику деньги. Представитель хирурга заявил, что за эту сумму женщине сделали подтяжку лица, так что никакого обмана нет. Однако жительница Краснодара принесла в суд документы, свидетельствующие об обратном.

- В выписках из истории болезни сказано, что женщина находилась в стационаре в челюстно-лицевом отделении БСМП. Ей проведено оперативное вмешательство - подтяжка верхней, средней, нижней зоны лица, цервикопластика (иссечение излишков кожи в области подбородка и шеи), - сообщается в решении суда. - Но лечение проводилось не на основании договора на оказание платных медицинских услуг. Возмещение стоимости проведенного лечения осуществлялось компанией, в которой застрахована пациентка по полису ОМС.

А потому деньги хирург получил ни за что. Суд с доказательствами пострадавшей краснодарки согласился и заставил врача вернуть все до копейки.

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