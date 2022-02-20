Медведицу с медвежатами сняли на видео с воздуха на заснеженном склоне в Сочи

Кадры вызвали изумление у пользователей сети

Фотограф Юрий Дорош снял уникальный момент в горах Сочи. Ему удалось поймать объективом камеры медведицу и двоих медвежат. Косолапые боролись со стихией на заснеженном склоне горы в поселке Эсто-Садок.

На кадрах видно, как дикие животные неуклюже карабкаются по скале. При этом хищники активно сопротивляются сильным потокам ветра, вздымающим снег с хребта. Медведица будто разведывает путь и постоянно оглядывается на свое чадо.

- Медведица с медвежатами борется со стихией, - подписал ролик автор в соцсетях.

Эксперты предупреждают, что наблюдать со стороны на медведей можно в полной безопасности, но подходить к ним не стоит.

- В Сочи нередкое явление, когда медведи выходят и зимой. Это происходит из-за нестабильной погоды, когда бывают резкие и длительные потепления. Иногда они просыпаются из-за тревоги, например, собаки выгнали из берлоги, спугнул фейерверк, а может начались неподалеку громкие строительные работы или проходили шумные праздники, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

Специалист уточнил, что медведи могут найти другое уютное место и снова лечь в спячку до марта. Если же они проголодались, то будут и дальше бродить по горам в поисках пропитания. В феврале-марте еще скудное питание. Проснувшиеся медведи подбирают падаль, также могут выходить к людям для того, чтобы найти еду на мусорках, хоздворах, - и это уже опасная ситуация. При встрече с косолапыми не нужно привлекать их внимания. Маленькие медвежата очень любопытны и не боятся людей, но мать может и накинуться, защищая потомство.

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